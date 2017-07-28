Россиянам дадут полгода на раздумья об участии в индивидуальном пенсионном капитале

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Минфин предлагает поэтапно вводить в России систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК): в первый год запуска отчислять часть зарплаты на накопительную пенсию начнут работники крупных компаний, им дадут полгода на раздумья, начать ли отчислять взносы, и молчание будет считаться согласием. Такие предложения содержатся в доработанной концепции ИПК, внесенной Минфином в правительство 24 июля (копия есть в распоряжении ТАСС). Всего документ предусматривает три механизма включения работника в систему ИПК "по умолчанию".

Предыдущий вариант концепции был возвращен на доработку, а основные дискуссии в нем вызвал вопрос автоматической подписки граждан на пенсионные накопления.

Доработанная концепция предполагает, что при поступлении на работу гражданину направят предложения с условиями вступления в систему ИПК. Работник вправе согласиться на предложение либо отказаться от него, подав соответствующее заявление. Если же он не принял решения в течение полугода, будет считаться, что он вступил в систему ("акцепт оферты молчанием").

Аналогичные правила будут применяться для тех, кто уже работает по трудовому договору на момент введения ИПК. Такой порядок считается упрощенным и будет применяться к определенным категориям наемных работников (в концепции они не указаны).

"В первый год запуска системы ИПК данный порядок будет распространяться на крупные предприятия", - говорится в концепции.

Под упрощенный порядок подпадут все граждане, уже имеющие либо впервые с момента запуска системы заключающие трудовой договор с таким предприятием. Эти категории работников получат ряд дополнительных прав: работодатели будут перечислять взносы в ИПК бесплатно, а налоговую льготу, которая будет предоставляться участникам ИПК, работник будет получать автоматически вместе с зарплатой, не дожидаясь окончания налогового года и не заполняя налоговую декларацию.

Минфин предлагает и альтернативные варианты включения граждан в систему ИПК по умолчанию: указание в Трудовом кодексе, что участие и уплата взносов является обязательным условием трудового договора либо прямое указание закона, следует из концепции.

Компромиссное решение

Критерии крупных предприятий, через которых начнется введение системы ИПК, в концепции не указаны. Поэтапность реформы соответствует британскому аналогу ИПК - NEST, внедрение которого оказалось успешным, указывает президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) Сергей Беляков. "С октября 2012 года по февраль 2014 года обязательное включение в программу работников было для работодателей со штатом от 250 сотрудников. Потом лимит уменьшили до 50, затем - до 30. И с января 2016 года произошел полный охват работодателей", - пояснил Беляков ТАСС. Возможно, эти показатели лягут в основу системы ИПК, но эти детали будут прорабатываться на стадии подготовки законопроекта, если правительство одобрит концепцию, отметил он.

По мнению Белякова, акцепт оферты вместо автоподписки и поэтапное внедрение снизят количество участников ИПК. Однако это компромиссные решения, которые увеличивают шансы на принятие ИПК, считает он. В Минфине ранее сообщали, что доработанная концепция согласована с Минэкономразвития и ЦБ РФ. Также было известно, что концепцию критиковал Минтруд, о снятии разногласий с ним не сообщалось.

Уплата взносов

Базовый вариант уплаты взносов в систему ИПК "по умолчанию" предполагает, что в первый год ставка составит 0% от зарплаты, и каждый год будет увеличиваться на 1% до достижения 6% в последующие годы. По желанию работника ставку можно будет менять.

Для участников ИПК предполагается "пробный период" сроком в год, в течение которого они вправе взять "каникулы" по уплате взносов либо отказаться от их дальнейшей уплаты. "Каникулы" можно брать на срок до пяти лет и продлевать их неограниченное количество раз. Если не продлить каникулы, уплата взносов возобновляется. Именно наличие такого "пробного периода" дает право говорить о том, что права работников, вступивших в ИПК по упрощенному порядку, не нарушаются, считают авторы концепции.

Стимулировать работников вступать в ИПК предполагается налоговыми льготами: на сумму уплаченных взносов будет предоставляться налоговый вычет по НДФЛ, но не более 6% от зарплаты в год. В новом варианте концепции уточняется, что этот вычет будет предоставляться помимо действующего социального налогового вычета.

По расчетам Минфина, величина недополученных доходов по НДФЛ из-за вычета составит от 33,3 млрд до 111,1 млрд руб. (при участии в ИПК от 30 до 50 млн человек).

Для стимулирования работодателей сумма взносов в ИПК (до 6% от зарплаты каждого работника) будет вычитаться из базы по налогу на прибыль с повышающим коэффициентом: 1,03 в первые шесть лет с момента вступления работника в систему, 1,06 - в последующие годы.

Центральный администратор

Концепция предполагает, что пенсионные накопления граждан, хранящих их в негосударственных пенсионных фондах (НПФ), будут автоматически зачислены в качестве первого взноса в ИПК. Состояние накоплений будет зафиксировано по итогам переходной кампании 2016 года.

Для остальных граждан НПФ будет определен случайным образом в соответствии с удельным средним весом каждого НПФ в общем объеме пенсионных накоплений по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) в НПФ за последние три года. Кроме того, любой гражданин сможет подать заявление и уплачивать взносы в ИПК самостоятельно.

Вести реестр пенсионных счетов или взносов, рассматривать заявления участников ИПК о выборе и смене НПФ и схеме уплаты взносов, а также предварительно распределять участников между НПФ будет центральный администратор. Доработанная версия концепции предполагает, что надзор и контроль за центральным администратором осуществляет Банк России.