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Китай предлагает странам БРИКС свой опыт развития промышленности

Экономика и бизнес
29 июля, 7:57 UTC+3 ХАНЧЖОУ /Китай/ 29, июля. /ТАСС

По словам министра промышленности КНР, страны БРИКС обладают огромным рынком, большими перспективами в развитии, выступают важной движущей силой роста мировой экономики и развития промышленности

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ХАНЧЖОУ /Китай/, 29 июля. /ТАСС/. Китай готов поделиться со странами БРИКС своим опытом развития промышленности и надеется на повышения уровня сотрудничества. Об этом заявил в субботу министр промышленности и информатизации КНР Мяо Вэй на открытии второй встречи министров промышленности стран БРИКС в китайском городе Ханчжоу (восточная провинция Чжэцзян).

"Китай готов поделиться со всеми странами БРИКС своим опытом успешного развития промышленности к взаимовыгодному сотрудничеству между предприятиями по таким направлениям, как инвестиции, новые разработки и рабочая сила в интересах общего развития", - сказал министр. "Надеюсь на то, что многосторонний механизм сотрудничества БРИКС будет использован для повышения уровня сотрудничества в развитии промышленной сферы в интересах социально-экономического развития всех стран БРИКС", - заявил он.

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Мяо Вэй напомнил о том, что на первой встрече министров промышленности стран БРИКС в Москве в 2015 году была принята декларация, заложившая основу для нового механизма укрепления сотрудничества стран объединения в промышленной сфере, а также для дальнейшего поступательного экономического развития. "Страны БРИКС обладают огромным рынком, большими перспективами в развитии, выступают важной движущей силой роста мировой экономики и развития промышленности", - сказал министр, подчеркнув, что в "мировой экономике по-прежнему сохраняется множество факторов неопределенности".

"Нынешняя встреча имеет особое значение. Главными темами для обсуждения на ней станут вопросы, касающиеся возможностей для развития и вызовов для производственной сферы в условиях новой промышленной революции", - сообщил Мяо Вэй, уточнив, что представители пяти стран объединения обсудят вопросы развития ключевых отраслей промышленности, инвестиционное сотрудничество, взаимодействие в развитии технологий и инноваций.

БРИКС - неформальное межгосударственное объединение, целью которого является развитие последовательного, активного, прагматичного, открытого и транспарентного диалога и сотрудничества между странами. Инициатором создания объединения выступила Россия. С 2009 года проводятся ежегодные саммиты, поочередно в странах - членах. Первый официальный саммит состоялся в Екатеринбурге в июне 2009 года. В 2017 году форум пройдет 3-5 сентября в китайском городе Сямэнь (восточная провинция Фуцзянь).

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