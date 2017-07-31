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В минэнерго США заявили о планах увеличения поставок ресурсов на Украину и в другие страны

Экономика и бизнес
31 июля, 20:58 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 31, июля. /ТАСС

По словам главы ведомства Рика Перри, такие действия позволят этим странам обеспечить их собственную энергетическую безопасность

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ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты Америки намерены поставлять больше своих природных ресурсов своим партнерам, таким как Украина, для обеспечения их "энергетической безопасности". Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении министра энергетики США Рика Перри.

Ранее один из ведущих производителей электроэнергии на Украине "Центрэнерго" подписал с американской компанией Xcoal Energy & Resources соглашение о поставках 700 тыс. тонн энергетического угля до конца года. "Уголь из США станет безопасным и надежным источником энергии для "Центрэнерго" и его потребителей электричества. Это объявление также даст импульс нашей собственной экономике, так как это станет поддержкой для рабочих мест в угольной и транспортной отраслях", - отметил Перри.

"Эта администрация рассчитывает предоставить еще больше наших богатых природных ресурсов союзникам и партнерам, таким как Украина, в будущем, чтобы обеспечить их собственную энергетическую безопасность через разнообразие сырья и его источников", - сказано в заявлении министра. При этом, по его словам, "такие партнерские отношения имеют решающее значение для развития и достижения энергетического доминирования".

Со своей стороны министр торговли США Уилбур Росс выразил уверенность в том, что переход на американский уголь позволит Украине противостоять "давлению в регионе, направленному на подрыв интересов США".

Как сообщил ранее глава "Центрэнерго" Олег Козенко, цена угля первой поставки составляет $113 за тонну. Американский антрацит будет обходиться дороже, чем уголь аналогичной марки из России и Донбасса, что может привести к росту тарифов на электроэнергию. Российский антрацит Украина закупала по $60-70 за тонну, а донбасский обходился еще дешевле.

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