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Украина ожидает из США 700 тыс. тонн угля до конца года

Экономика и бизнес
31 июля, 16:45 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 31, июля. /ТАСС

Как сообщил глава "Центрэнерго", первые 85 тыс. тонн должны прибыть в порт в Одесской области в начале сентября

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КИЕВ, 31 июля. /ТАСС/. Один из ведущих производителей электроэнергии на Украине "Центрэнерго", контрольный пакет акций которого принадлежит государству, подписал с американской компанией Xcoal Energy & Resources соглашение о поставках 700 тыс. тонн энергетического угля до конца года. Об этом сообщил в понедельник глава украинской компании Олег Козенко.

"Сегодня историческое событие. Я хочу презентовать контракт, подписанный между "Центрэнерго" и американской компанией Xcoal Energy & Resources", - сказал Козенко. По его словам, контракт был подписан во исполнение договоренностей между президентами Украины и США, достигнутых во время визита Петра Порошенко в июне в США.

Козенко отметил, что первые 85 тыс. тонн должны прибыть в порт "Южный" (Одесская область) в начале сентября этого года. "В конце сентября прибудет следующие 125 тыс. тонн. Мы ожидаем прибытие одного-двух судов каждый месяц", - подчеркнул глава компании, отметив, что всего до конца года Украина ожидает получить 700 тыс. тонн угля из США.

Отвечая на вопрос о цене топлива, Козенко отметил, что стоимость каждой поставки будет отличаться друг от друга. "Цена угля первой поставки составляет $113 за тонну", - сообщил он.

Американский антрацит будет обходиться дороже, чем уголь аналогичной марки из России и Донбасса, что может привести к росту тарифов на электроэнергию. Российский антрацит Украина закупала по $60-70 за тонну, а донбасский обходился еще дешевле.

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