Медведчук: Украина попадает в тотальную зависимость от США, отказавшись от угля Донбасса

КИЕВ, 5 июля. /ТАСС/. Украина попадает в тотальную зависимость от США, отказавшись из-за блокады от донбасского угля. Так считает лидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук.

"Украина из-за блокады лишились донбасского угля. Это период упадка и тотальной зависимости от Вашингтона", - написал он в среду в Facebook. Так Медведчук прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о готовности поставить на Украину "миллионы и миллионы тонн угля" и назвавшего этот период "золотой эрой" для энергетического бизнеса.

"Возможно, для США это действительно "золотая эра", но для Украины, в которой "реформаторы" массово закрывают шахты и разрушают угольную отрасль, это период упадка и тотальной зависимости от Вашингтона", - подчеркнул Медведчук.

Трамп 29 июня заявил, что украинская сторона уведомила США о необходимости безотлагательных поставок миллионов тонн угля.

По мнению экспертов, стоимость американского угля для Украины может составить около $110-130 за тонну - гораздо дороже, чем Киев когда-либо его покупал на других рынках. До начала блокады Донбасса антрацит, по данным ряда экспертов, поставлялся из провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик по цене $70-80 за тонну.