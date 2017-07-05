Пушилин: политика Киева в сфере закупок угля дважды бьет по экономике Украины

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Политика украинского правительства в сфере закупок угля наносит двойной удар по национальной экономике, поскольку Киев не только приобретает дорогое топливо в дальнем зарубежье, но и за ресурсы из Донбасса платит более высокую цену из-за накруток посредников. Об этом газете "Известия" рассказал председатель Народного совета провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

"По-прежнему для Донбасса Украина является самым крупным покупателем угля, который добывается на нашей территории. Но осуществлять прямые поставки из-за блокады весьма затруднительно", - пояснил он. Пушилин добавил, что из-за транспортных и экономических ограничений Украина получает уголь через посредников по завышенной цене и в гораздо меньшем объеме, чем возможно.

"Донбасс может полностью покрыть потребности Украины в угле. Для Украины мы самый удобный вариант в плане логистики и цены из всех поставщиков угля для электростанций. Однако, учитывая политическую составляющую, мы наблюдаем зачастую неудачные попытки Киева переключиться на поставки из других стран - ЮАР, Австралии, а сейчас и США", - констатировал он. Председатель Народного совета ДНР отметил, что Донецк в создавшейся ситуации работает над диверсификацией рынков сбыта, однако все еще заинтересован в поставках на Украину.

Президент США Дональд Трамп 29 июня заявил, что Киев уведомил Вашингтон о необходимости поставок "миллионов тонн угля прямо немедленно". По словам советника министра энергетики и угольной промышленности Украины Максима Билявского, первая партия угля в 120 тыс. тонн ожидается из США в августе. Объемы поставок могут быть пересмотрены в сторону увеличения после визита на Украину американских представителей. Двусторонняя встреча по этому вопросу запланирована также на август.