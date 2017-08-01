В "Русгидро" исключили из возможных причин ЧП на Дальнем Востоке проблемы с оборудованием

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. "Русгидро" на текущий момент не видит оснований предполагать, что ее оборудование послужило причиной аварии на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба компании.

По данным Минэнерго России, в 14.04 мск отключились воздушные линии 500 кВ "Бурейская ГЭС - Амурская", первая цепь ВЛ (воздушная линия) 500 кВ "Бурейская ГЭС - Хабаровская", межгосударственная ВЛ 500 кВ "Амурская - Хэйхэ", ВЛ 220 кВ "Хабаровская - Волочаевка тяговая", ВЛ 220 кВ "Хабаровская - Левобережная", из-за чего произошло разделение ОЭС Востока на две изолированные части по сечению "переход через реку Амур". Частота в западной части ОЭС Востока снижалась до 47,2 Гц.

Энергоснабжение потребителей на Дальнем Востоке было восстановлено в полном объеме в 17:30 (мск), сообщило Минэнерго.

Из-за аварии был зафиксирован сбой в движении поездов, а также временно прекращен экспорт электроэнергии из России в Китай в объеме около 477 МВт.