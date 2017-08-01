На Дальнем Востоке восстановили электроснабжение

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Электроснабжение потребителей на Дальнем Востоке, ранее нарушенное в результате аварии в сетях, восстановлено в полном объеме, сообщили журналистам в пресс-службе Минэнерго России.

"На 17:30 (по московскому времени) электроснабжение потребителей восстановлено в полном объеме", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что Россия также восстановила экспорт электроэнергии в Китай.

В пресс-службе "Российских железных дорог" (РЖД) сообщили, что движение поездов на участке Могоча Забайкальской железной дороги - Хабаровск Дальневосточной железной дороги, которое приостанавливалось из-за аварии в электросетях, полностью восстановлено.

"В настоящее время подача внешнего энергоснабжения восстановлена. Пассажирские поезда отправлены по маршрутам следования", - отмечается в сообщении.

В связи с аварией были задержаны пассажирские поезда дальнего следования Владивосток - Москва, Владивосток - Новосибирск, Благовещенск - Чита, Владивосток - Новокузнецк, Новосибирск - Нерюнгри, Москва - Владивосток, Москва - Хабаровск и Нерюнгри - Хабаровск. РЖД принимает все меры для скорейшего ввода поездов в график движения, подчеркнули в пресс-службе.

По данным Минэнерго России, в 14:04 мск отключились воздушные линии 500 кВ "Бурейская ГЭС - Амурская", первая цепь ВЛ (воздушная линия) 500 кВ "Бурейская ГЭС - Хабаровская", межгосударственная ВЛ 500 кВ "Амурская - Хэйхэ", ВЛ 220 кВ "Хабаровская - Волочаевка тяговая", ВЛ 220 кВ "Хабаровская - Левобережная", из-за чего произошло разделение ОЭС Востока на две изолированные части по сечению "переход через реку Амур". Частота в западной части ОЭС Востока снижалась до 47,2 Гц.

Из-за аварии был зафиксирован сбой в движении поездов, а также временно прекращен экспорт электроэнергии из России в Китай в объеме около 477 МВт.

По данным Минэнерго России, на 17:30 мск электроснабжение потребителей на Дальнем Востоке восстановлено в полном объеме.