Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.08:
$ 59.85
€ 70.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На Дальнем Востоке восстановили электроснабжение

Экономика и бизнес
1 августа, 18:00 UTC+3

В пресс-службе Минэнерго добавили, что Россия также восстановила экспорт электроэнергии в Китай

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Андрей Махонин/ТАСС

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Электроснабжение потребителей на Дальнем Востоке, ранее нарушенное в результате аварии в сетях, восстановлено в полном объеме, сообщили журналистам в пресс-службе Минэнерго России.

"На 17:30 (по московскому времени) электроснабжение потребителей восстановлено в полном объеме", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что Россия также восстановила экспорт электроэнергии в Китай.

Смотрите также

Рабочая мощность Бурейской ГЭС в Амурской области восстановлена

В Забайкалье и части Приморья восстановлено энергоснабжение потребителей

Энергоснабжение Владивостока и Хабаровска восстановлено после крупной аварии

В пресс-службе "Российских железных дорог" (РЖД) сообщили, что движение поездов на участке Могоча Забайкальской железной дороги - Хабаровск Дальневосточной железной дороги, которое приостанавливалось из-за аварии в электросетях, полностью восстановлено.

"В настоящее время подача внешнего энергоснабжения восстановлена. Пассажирские поезда отправлены по маршрутам следования", - отмечается в сообщении.

В связи с аварией были задержаны пассажирские поезда дальнего следования Владивосток - Москва, Владивосток - Новосибирск, Благовещенск - Чита, Владивосток - Новокузнецк, Новосибирск - Нерюнгри, Москва - Владивосток, Москва - Хабаровск и Нерюнгри - Хабаровск. РЖД принимает все меры для скорейшего ввода поездов в график движения, подчеркнули в пресс-службе.

По данным Минэнерго России, в 14:04 мск отключились воздушные линии 500 кВ "Бурейская ГЭС - Амурская", первая цепь ВЛ (воздушная линия) 500 кВ "Бурейская ГЭС - Хабаровская", межгосударственная ВЛ 500 кВ "Амурская - Хэйхэ", ВЛ 220 кВ "Хабаровская - Волочаевка тяговая", ВЛ 220 кВ "Хабаровская - Левобережная", из-за чего произошло разделение ОЭС Востока на две изолированные части по сечению "переход через реку Амур". Частота в западной части ОЭС Востока снижалась до 47,2 Гц.

Из-за аварии был зафиксирован сбой в движении поездов, а также временно прекращен экспорт электроэнергии из России в Китай в объеме около 477 МВт.

По данным Минэнерго России, на 17:30 мск электроснабжение потребителей на Дальнем Востоке восстановлено в полном объеме.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Авария в электросетях на Дальнем Востоке
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Фото
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев перед началом партийного форума "Городская среда" партии "Единая Россия", Краснодар
8
Медведев поручил в 2018 году сохранить уровень госрасходов на развитие городской среды
4
Арки Крымского моста готовы на 90%
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Украине проданы два российских танкера, арестованных в 2016 году
2
Полицейские назначили служебную проверку после стрельбы в Мособлсуде
3
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
4
Минздрав планирует за два года сократить дефицит врачей и медперсонала
5
СК проверит на нарушения организаторов конвоя подсудимых из банды GTA
6
Турбины раздора: сможет ли российская энергетика найти замену Siemens
7
"Убивали они без разбора": дело банды GTA
Темы дня
Новости партнеров
Реклама