Энергоснабжение Владивостока и Хабаровска восстановлено после крупной аварии

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ВЛАДИВОСТОК, 1 августа. /ТАСС/. Энергоснабжение районов Владивостока и Хабаровска, прерванное вечером во вторник в результате крупной аварии, восстановлено.
Об этом сообщают дежурные диспетчерские службы этих городов.
"Электроснабжение в Хабаровске и центральных районах края, попавших под аварийное отключение, восстановлено", - говорится в сообщении диспетчерской службы Хабаровска. По данным аналогичной службы во Владивостоке, восстановлено энергоснабжение всех трех отключенных ранее районов.
Как сообщалось ранее, авария, которая произошла в 14:04 мск (21:04 по местному времени) на воздушных линиях электропередачи на Дальнем Востоке, спровоцировала временное прекращение энергоснабжения в четырех регионах - Амурской области, Хабаровском и Приморском краях, Еврейской автономии. Также была прекращена поставка электроэнергии из России в Китай.
Только в Приморье в результате аварии на высоковольтной линии ОЭС Востока без электроэнергии остались города Артем, Уссурийск, Надеждинский район края, а также Первореченский, Советский и частично Ленинский районы Владивостока. Авария затронула около 500 тыс. человек. Отключения привели к остановке насосных станций и прекращению подачи холодной воды.
Энергоснабжение отсутствовало в течение часа. В настоящее время энергоснабжение во Владивостоке восстановлено, подача воды возобновилась. В Хабаровском крае без электроэнергии примерно на час остались около 300 тыс. человек.
Причины аварии выясняются, аварийно-восстановительные работы продолжаются.