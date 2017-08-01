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Поставки российской электроэнергии в Китай приостановлены из-за аварии

Происшествия
1 августа, 15:53 дата обновления: 1 августа, 15:59 UTC+3

Около 14.00 отключилось несколько воздушных линий электропередачи

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МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Авария на Дальнем Востоке спровоцировала временное прекращение поставок электроэнергии из России в Китай, сообщили ТАСС в пресс-службе "Интер РАО".

"Поставки электроэнергии в Китай временно приостановлены", - сказали в пресс-службе.

По данным Минэнерго России, в 14:04 отключились воздушные линии электропередачи 500 кВ "Бурейская ГЭС - Амурская", первая цепь ВЛ (воздушная линия) 500 кВ "Бурейская ГЭС - Хабаровская", межгосударственная ВЛ 500 кВ "Амурская - Хэйхэ", ВЛ 220 кВ "Хабаровская - Волочаевка тяговая", ВЛ 220 кВ "Хабаровская - Левобережная".

Из-за этого произошло разделение ОЭС Востока на две изолированные части по сечению "переход через реку Амур". Частота в западной части ОЭС Востока снижалась до 47,2 Гц.

Одновременно отключилось энергоснабжение в части населенных пунктов Приморского края, включая Первореченский и Советский районы Владивостока, передает корреспондент ТАСС. Энергоснабжения не было в течение часа.

По предварительной информации, мощность отключенных потребителей составляет более 400 МВт, отмечают в Минэнерго. Причины аварии выясняются, ведутся аварийно-восстановительные работы.

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