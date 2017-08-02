Трамп заявил о готовности Foxconn увеличить до $30 млрд вложения в выпуск дисплеев в США

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НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. /ТАСС/. Крупнейший в мире контрактный производитель электроники - тайваньская Hon Hai Precision Industry (известна под брендом Foxconn ) - готова увеличить втрое до $30 млрд объем инвестиций в строительство фабрики по производству жидкокристаллических (ЖК) дисплеев в американском штате Висконсин. Об этом сообщил во вторник президент США Дональд Трамп на встрече в Белом доме с представителями малого и среднего бизнеса.
Как заявил Трамп, информацию он получил от председателя правления Foxconn Терри Гоу. "Они [Foxconn] собираются израсходовать 10 млрд долларов, однако он [Терри Гоу] является одним из самых крупных предпринимателей нашего времени. Я полагаю, что цифра достигнет $30 млрд. Он в конфиденциальном порядке сказал мне, что может пойти на инвестиции в размере $30 млрд", - заметил президент США.
28 июля губернатор Висконсина Скот Уолкер объявил о подписании с Терри Гоу меморандума о взаимопонимании, который предусматривает выделение $10 млрд на строительство предприятия по выпуску ЖК-дисплеев в этом штате. Проект призван создать в Висконсине дополнительно 13 тыс. рабочих мест. Под завод выделен участок земли площадью 185,8 тыс. га на юго-востоке штата, как отметил Уолкер, это будет первое производство ЖК-дисплеев в Северной Америке.
Для реализации данного плана группа Foxconn рассчитывает привлечь американскую корпорацию Apple и японскую корпорацию Sharp. Как отмечают наблюдатели, планы Foxconn на рынке США увязываются с политикой американского президента Дональда Трампа о необходимости создания в стране новых рабочих мест.
Hon Hai Precision Industry является крупнейшим в мире контрактным производителем электроники, выполняя заказы в том числе для Apple. В апреле 2016 года тайваньская корпорация за 3,5 млрд долларов приобрела 66% акций японского производителя Sharp. Штаб-квартира Hon Hai расположена на Тайване, однако продукцию она производит в основном на своих предприятиях в материковой части Китая.