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Тайваньская Foxconn вложит $10 млрд в выпуск дисплеев в Висконсине

Экономика и бизнес
29 июля, 2:15 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 29, июля. /ТАСС

По словам губернатора штата Скота Уолкера, данный проект предусматривает "крупнейшие в истории США инвестиции зарубежной компании в создание рабочих мест"

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НЬЮ-ЙОРК, 29 июля. /ТАСС/. Крупнейший в мире контрактный производитель электроники - тайваньская Hon Hai Precision Industry (известна под брендом Foxconn - инвестирует $10 млрд в строительство фабрики по производству жидкокристаллических (ЖК) дисплеев в штате Висконсин. Этот проект призван создать в Висконсине дополнительно 13 тысяч рабочих мест. Об этом объявил в пятницу губернатор штата Скот Уолкер.

По его словам, соответствующий меморандум о взаимопонимании был подписан 27 июля в Милуоки им и председателем правления Foxconn Терри Гоу. "Данный проект предусматривает крупнейшие в истории США инвестиции зарубежной компании в создание рабочих мест. Проект позволит обеспечить занятостью 13 тысяч человек со средней заработной платой $53,9 тысяч в год. В ходе предстоящих четырех лет для строительства предприятия потребуется 16 тысяч рабочих, а также будут созданы предпосылки для обеспечения 22 тысяч рабочих мест в смежных областях", - говорится в заявлении губернатора.

По его словам, под завод выделен участок земли площадью 185,8 тыс. га на юго-востоке Висконсина. Как отметил Уолкер, это будет первое производство ЖК-дисплеев в Северной Америке.

Для реализации данного плана группа Foxconn рассчитывает привлечь американскую корпорацию Apple и японскую корпорацию Sharp. Как отмечают наблюдатели, планы Foxconn на рынке США увязываются с политикой американского президента Дональда Трампа о необходимости создания в стране новых рабочих мест.

Hon Hai Precision Industry является крупнейшим в мире контрактным производителем электроники, выполняя заказы в том числе для Apple. В апреле 2016 года тайваньская корпорация за $3,5 млрд приобрела 66% акций японского производителя Sharp. Штаб-квартира Hon Hai расположена на Тайване, однако продукцию она производит в основном на своих предприятиях в материковой части Китая.

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