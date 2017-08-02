Орешкин рассказал о недостатках ВТО

ШАНХАЙ, 2 августа. /ТАСС/. Всемирная торговая организация (ВТО) не идеальна, но альтернативы ей не существует, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая на седьмой встрече министров торговли БРИКС в Шанхае.

По словам министра, в настоящее время система многосторонней торговли ВТО часто подвергается сомнению из-за медленного принятия решений и урегулирования споров, что не позволяет ей эффективно регулировать международную торговлю.

"Мы не можем притвориться, что система ВТО прекрасна и не нуждается в оптимизации. Однако у нас нет альтернатив ВТО. ВТО - уникальная международная организация со своими глобальными правилами торговли, которая гарантирует единое игровое поле для всех его участников", - сказал он.

Тем не менее, по словам Орешкина, в интересах БРИКС - поддержать центральную роль ВТО в мировой экономике и международной торговле. При этом система ВТО должна постепенно улучшаться, считает он. "Любая такая адаптация должна быть хорошо продумана, нам не нужны никакие опрометчивые действия, которые разрушают баланс между правами и обязательствами членов ВТО", - подчеркнул он.

Министр указал, что существующие протекционистские тенденции, которые применяются определенными участниками ВТО в одностороннем порядке, не способствуют стабильности системы многосторонней торговли. Подготовка к саммиту G20 в Гамбурге показала, что некоторые страны отошли от международных правил ВТО и перешли к подходу "делаю что хочу", добавил Орешкин.

"ВТО была создана именно для того, чтобы бороться с этим. Поэтому жизненно важно для нас противостоять критике системы многосторонней торговли и ВТО, проводя переговоры по этому поводу, и предстоящая конференция министров ВТО в Буэнос-Айресе (пройдет в декабре - прим. ТАСС) - прекрасная возможность для этого", - заключил министр.

Консолидация позиций стран БРИКС

Орешкин призвал страны БРИКС консолидировать свои позиции по основным вопросам международной торговли и вместе выступить на министерской конференции ВТО в Аргентине.

"Как БРИКС мы имеем общие позиции по многим проблемам. Мы полагаем, что платформа БРИКС может и должна воспользоваться преимуществом для формирования в будущем многостороннего согласия. Вместе мы будем в состоянии продвинуть мировую экономику и систему многосторонней торговли даже с учетом разногласий среди других участников [ВТО]", - заявил министр.

В частности, министр попросил поддержать Россию в случае возвращения к вопросу разъяснения соглашений ВТО по антидемпингу, субсидиям и компенсирующим мерам. Помимо этого, на площадке ВТО страны БРИКС могли бы поднять вопросы электронной коммерции, работы малых и средних предприятий, уверен Орешкин. Одним из актуальных вопросов ВТО остается государственная поддержка сельского хозяйства и рыболовства, подчеркнул он.

Россия внесла предложение устранить специальные защитные меры, которые в настоящее время используются некоторыми членами ВТО, напомнил министр. "Мы рассматриваем специальные защитные меры как рудимент, который уже выполнил свое предназначение и может быть устранен", - отметил Орешкин. Устранение специальных защитных мер будет полезно для всех членов БРИКС, уверен министр.