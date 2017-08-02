РФ и КНР договорились о более активных поставках гречки и подсолнечника в Китай

ШАНХАЙ, 2 августа. /ТАСС/. Россия и КНР договорились о более активных поставках гречки и подсолнечника в Китай. А также обсудили расширение списка регионов, из которых разрешено поставлять пшеницу в Китай. Об этом журналистам сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"У нас создана с китайскими партнерами специальная комиссия, которая рассматривает те барьеры, которые есть. Позавчера состоялось заседание этой комиссии, где рассматривался ряд торговых ограничений. Договорились с китайскими партнерами, что поставки таких продуктов как гречка и подсолнечник пойдут в более активном режиме на китайский рынок, будут зарегистрированы наши поставщики", - сказал он.

Кроме того, стороны обсудили расширение списка регионов, из которых могут осуществляться поставки пшеницы на китайский рынок, отметил Орешкин. "Говорили о Челябинской области, об Алтае. О том, что из этих регионов будут тоже пшеницу поставлять. Здесь тоже идет активная работа", - пояснил министр.

Российские поставки зерна в КНР

По данным Минсельхоза, в 2016 году Россия экспортировала в Китай 756 тыс. т зерна, что на 6% превысило результат 2015 года - 714 тыс. т.

В 2015 году РФ поставила в Китай 500 тыс. т сои, кукурузы и рапса. При этом поставки кукурузы и сои шли из Приморья, а рапс завозился из Забайкалья и Читы. Но глобально рынок для поставок зерна из России (включая пшеницу) формально был открыт только 17 декабря 2015 года. В этот день Россия и Китай подписали протоколы о фитосанитарных требованиях к поставляемому из РФ зерну - пшенице, а также кукурузе, рису, сое и рапсу. Однако на практике масштабные поставки еще не начались.

В частности, поставки зерна яровой пшеницы разрешены с территории Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской и Омской областей, а кукурузу, рис, сою, рапс можно ввозить из Хабаровского, Приморского и Забайкальского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. Вся продукция предназначена только для переработки.

О перспективах поставок сельхозпродукции на рынок КНР

Орешкин подчеркнул, что Россия сейчас активно наращивает поставки сельскохозяйственной продукции и продовольствия на китайский рынок. "И, действительно, здесь очень большой спрос. Наши продукты, в отличие от большинства китайских продуктов, экологически чистые, она органическая. И постепенно растущее потребление и уровень жизни в Китае, конечно же, ведут к тому, что спрос на такого рода продукцию вырастает", - добавил он.

"Мы активно сейчас работаем для того, чтобы снять те барьеры, которые есть по доступу российского мяса и ряда другой продукции на китайский рынок. Здесь китайские партнеры действуют очень аккуратно, но мы активно движемся в этом направлении и надеюсь рано или поздно, скорее рано, чем поздно, российское мясо, говядина и свинина, активно пойдет на китайский рынок - рынок объемом в 1,3 млрд человек", - заключил министр.

Ранее министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев сообщил в интервью ТАСС, что Россия может начать поставки мяса птицы в Китай до конца 2017 года. Переговоры по допуску российского мяса, включая мясо птицы и свинину, на рынок Китая находятся в самой активной фазе. При этом быстрее всего двигается переговорный процесс по мясу птицы.