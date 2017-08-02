Рубль продолжил снижение после подписания Трампом закона о санкциях против РФ

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МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Рубль продолжил снижение к доллару и евро после сообщений о том, что президент США Дональд Трамп подписал ранее принятый Конгрессом закон, предусматривающий ужесточение односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР.
Курс доллара к рублю в ходе торгов на Московской бирже к 17:40 мск вырос на 40 копеек - до 60,75 руб. При этом ранее в среду курс доллара достигал отметки в 60,78 руб. Курс евро вырос до 72,01 руб., что на 74 копейки выше уровня закрытия вчерашних торгов. В то же время ранее, еще до объявления о решении Трампа одобрить антироссийские санкции, курс евро на Мосбирже поднимался до 72,04 руб.
Снижение курса рубля также происходит на фоне дешевеющей нефти. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2017 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,6%, до $51,47 за баррель.
Нефть дешевеет на фоне данных о запасах этого сырья в США. В частности, данные американского Минэнерго показали снижение коммерческих запасов нефти в США за неделю - c 21 по 28 июля - на 1,5 млн баррелей, до 481,9 млн. При этом аналитики ожидали снижения запасов на 2,96 млн баррелей.