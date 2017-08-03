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Президент ТПП: антироссийские санкции являются инструментом США в борьбе за рынки

Экономика и бизнес
3 августа, 11:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, августа. /ТАСС

Сергей Катырин также высказал мнение, что России не следует торопиться с ответными шагами

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МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Американские санкции в отношении РФ являются инструментом для получения конкурентной борьбы за рынки. Такое мнение выразил президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

"Американские санкции - очень действенный инструмент не столько политического давления на Россию, сколько конкурентной борьбы за рынки, и в первую очередь именно так к ним следует относиться, - сказал он. - Чисто политические цели санкциями достигались крайне редко, а вот экономические преимущества - да, достаточно часто".

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Катырин выразил сожаление позицией европейских стран, которую они заняли по вопросу санкционного давления на РФ со стороны США. "Печально выглядят сегодня европейцы с их надеждой на консультации с Вашингтоном перед ужесточением санкций против Москвы, - отметил он. - Новый закон - великолепное оружие для экспансии американского нефтегазового бизнеса на рынки Европы, предпринимателей которой Вашингтон будет наказывать за сотрудничество в энергетической сфере с Россией". Катырин подчеркнул, что, "таким образом, на практике речь идет прежде всего о промышленной, экономической политике".

Кроме того, президент ТПП РФ убежден, что России не следует торопиться с ответными шагами. "Во-первых, все только начинается, теперь Европа должна будет выяснять отношения со своим стратегическим партнером, во-вторых, надо посмотреть, как будут развиваться события и реагировать уже в соответствии со складывающейся ситуацией, - отметил Катырин. - Совсем не обязательно реагировать чисто экономически, учитывая, что наши хозяйственные связи никогда не были особо активными, да и "весовые категории" пока сильно разнятся. Есть более чувствительные для Вашингтона сферы".

2 августа президент США Дональд Трамп подписал законопроект, предусматривающий ужесточение режима американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Позже Трамп раскритиковал подписанный им закон, назвав его ущербным, а ряд включенных в него статей - неконституционными.

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