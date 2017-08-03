ВЭБ призвал лучше информировать граждан о потере инвестдохода при досрочном переходе в НПФ

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Внешэкономбанк, управляющий пенсионными накоплениями "молчунов", призвал лучше информировать граждан о потере инвестиционного дохода при досрочном переходе из ПФР в НПФ, а также усилить регулирование деятельности трансфер-агентов в рамках этого процесса. Об этом журналистам сообщил первый зампред ВЭБ Николай Цехомский.

По данным Внешэкономбанка, в результате переходной кампании 2016 года 99% переходов граждан их Пенсионного фонда РФ в негосударственные пенсионные фонды были досрочными. Из 255 млрд рублей, переданных ПФР в НПФ, граждане в результате досрочного перехода потеряли 27 млрд рублей или около 10,5% средств, что по словам Цехомского, соответствует доходности расширенного портфеля за 2016 год.

"Мы видим вызовы для отрасли, так как для многих пенсионеров это (досрочный переход из ПФР в НПФ) потеря средств. Очень важно, чтобы граждане в курсе были о потере дохода от досрочного перехода и перевода накоплений. Необходимо более четкое регулирование и порядок с точки зрения деятельности трансфер-агентов. Размер комиссий и их добросовестность вызывает много вопросов", - сказал Цехомский.

Он пояснил, что помимо потери доходности, граждане также теряют на комиссии, которую взимают трансфер-агенты, осуществляющие переход граждан из ПФР в НПФ. В 2016 году, по расчетам ВЭБ, они составили порядка 15 млрд рублей от объема переведенных средств.

ВЭБ уже более 10 лет инвестирует пенсионные накопления "молчунов" - граждан, которые пока не определились, сохранить ли возможность формирования накопительной части пенсии в государственной управляющей компании или в НПФ. К ним, по данным ВЭБ, относится 98% граждан.