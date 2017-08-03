Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.08:
$ 60.75
€ 71.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ВЭБ призвал лучше информировать граждан о потере инвестдохода при досрочном переходе в НПФ

Экономика и бизнес
3 августа, 14:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, августа. /ТАСС

Внешэкономбанк также призвал усилить регулирование деятельности трансфер-агентов в рамках этого процесса

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Внешэкономбанк, управляющий пенсионными накоплениями "молчунов", призвал лучше информировать граждан о потере инвестиционного дохода при досрочном переходе из ПФР в НПФ, а также усилить регулирование деятельности трансфер-агентов в рамках этого процесса. Об этом журналистам сообщил первый зампред ВЭБ Николай Цехомский.

Смотрите также

Что нужно знать о пенсионной системе РФ: вопросы и ответы

По данным Внешэкономбанка, в результате переходной кампании 2016 года 99% переходов граждан их Пенсионного фонда РФ в негосударственные пенсионные фонды были досрочными. Из 255 млрд рублей, переданных ПФР в НПФ, граждане в результате досрочного перехода потеряли 27 млрд рублей или около 10,5% средств, что по словам Цехомского, соответствует доходности расширенного портфеля за 2016 год.

"Мы видим вызовы для отрасли, так как для многих пенсионеров это (досрочный переход из ПФР в НПФ) потеря средств. Очень важно, чтобы граждане в курсе были о потере дохода от досрочного перехода и перевода накоплений. Необходимо более четкое регулирование и порядок с точки зрения деятельности трансфер-агентов. Размер комиссий и их добросовестность вызывает много вопросов", - сказал Цехомский.

Смотрите также

Станут ли россияне добровольно копить на старость

Он пояснил, что помимо потери доходности, граждане также теряют на комиссии, которую взимают трансфер-агенты, осуществляющие переход граждан из ПФР в НПФ. В 2016 году, по расчетам ВЭБ, они составили порядка 15 млрд рублей от объема переведенных средств.

ВЭБ уже более 10 лет инвестирует пенсионные накопления "молчунов" - граждан, которые пока не определились, сохранить ли возможность формирования накопительной части пенсии в государственной управляющей компании или в НПФ. К ним, по данным ВЭБ, относится 98% граждан.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Темы
Пенсионная реформа
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Фото
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев перед началом партийного форума "Городская среда" партии "Единая Россия", Краснодар
8
Медведев поручил в 2018 году сохранить уровень госрасходов на развитие городской среды
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мосгорсуд смягчил наказание инвалиду Мамаеву
2
Минфин с 7 августа по 6 сентября закупит валюту на 47,6 млрд рублей
3
Украинские силовики предприняли попытку прорыва позиций ополчения на юге ДНР
4
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
5
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
6
Андрей Калмыков: "Победа" снизит цену на авиабилет до минимума в 777 рублей
7
Юнкер иронично прокомментировал организацию работы администрации Трампа
Темы дня
Новости партнеров
Реклама