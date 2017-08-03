В строительство двух очередей Восточного нефтехимического комплекса вложат 796 млрд руб.

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ПОСЕЛОК НОВОБУРЕЙСКИЙ /Амурская область/, 3 августа. / ТАСС/. Инвестиции в строительство первых двух очередей Восточного нефтехимического комплекса (ВНХК) в Приморском крае до 2022 года составят 796 млрд руб., заявил глава Минэнерго России Александр Новак в ходе совещания по вопросам реализации крупных инвестпроектов в Дальневосточном федеральном округе.
Также прорабатываются источники финансирования внешней инфраструктуры для проекта, отметил он. Новак напомнил, что правительство оказывает поддержку проекту строительства ВНХК.
"Оператор проекта - "Роснефть" - планирует строительство трех очередей. Первая и вторая очереди должны быть введены в эксплуатацию в период до 2022 года - это НПЗ мощностью до 12,5 млн тонн нефти и нефтехимические мощности в 3,4 млн тонн сырья в год. Объем инвестиций по двум очередям составит 796 млрд руб.", - рассказал министр.
По его словам, уже получены технические условия на все объекты внешней инфраструктуры. "Прорабатываются источники и механизмы финансирования со всеми компаниями - с РЖД, ФСК, "Транснефтью". Есть предложения. И в принципе здесь мы особых проблем не видим", - подчеркнул Новак.
Говоря о ситуации в нефтепереработке в Дальневосточном федеральном округе, министр отметил, что сейчас продолжатся модернизация Комсомольского НПЗ. "В 2018 году планируется завершить строительство отвода от ВСТО-2 на Комсомольский НПЗ мощностью 8 млн тонн нефти в год. Также, в соответствии с проектом энергостратегии, планируется увеличить нефтепереработку на Дальнем востоке почти в 3,5 раза - до 39 млн тонн", - резюмировал Новак.