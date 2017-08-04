Генпрокуратура намерена активно применять штрафы к чиновникам за неоплату госконтрактов

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МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России намерена активно применять к чиновникам штрафы за неоплату работ, товаров или услуг предпринимателям по государственным и муниципальным контрактам. Об этом говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.
Новая административная ответственность - за нарушение срока и порядка оплаты по исполненным ими государственным и муниципальным контрактам - была введена по инициативе Генпрокуратуры России.
Разработанная Минэкономразвития новая статья - 7.32.5 КоАП - штраф за такие нарушения для должностных лиц предусматривается в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, в том числе за неисполнение обязанности по обеспечению авансирования. За повторное нарушение должностным лицам будет грозить дисквалификация (отстранение от должности) на срок от одного года до двух лет. В Генпрокуратуре уверены, что это послужит укреплению платежной дисциплины и усилению защиты прав предпринимателей - исполнителей госконтрактов. Закон был принят в конце июля и подписан президентом РФ Владимиром Путиным.
"Прокурорам субъектов РФ поручено обеспечить практическое применение законодательных новелл", - подчеркнули в Генпрокуратуре.
Там напомнили, что уже второй год по поручению президента РФ проводят работу по защите прав предпринимателей на своевременное получение оплаты по исполненным ими государственным и муниципальным контрактам. "Всего в целях устранения выявленных нарушений и восстановления законных интересов хозяйствующих субъектов прокурорами внесено 9,7 тыс. представлений, по результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено 4,5 тыс. должностных лиц, к административной - 533, в следственные органы для организации процессуальных проверок направлено 75 материалов, по 46 из них возбуждены уголовные дела", - отметили в прокуратуре. Благодаря вмешательству прокуроров за 2 года погашены долги по госконтрактам перед предпринимателями на 66 млрд рублей.