Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.08:
$ 59.99
€ 70.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Правительство предоставило "Роснефти" право пользования Эргинским месторождением

Экономика и бизнес
9 августа, 6:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, августа. /ТАСС

По итогам аукциона в середине июля компания получила право на разработку месторождения, предложив за участок более 20 млрд рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил результаты аукциона, согласно которому право пользования Эргинским участком недр федерального значения, включающим часть Приобского нефтяного месторождения в Югре, получила "Роснефть". Соответствующее распоряжение опубликовано в среду на портале правительства.

Смотрите также

"Достаточно эффективный объект": "Роснефть" получила Эргинское месторождение

"Предоставить в установленном порядке публичному акционерному обществу "Нефтяная компания "Роснефть" право пользования участком недр федерального значения для геологического изучения недр, разведки и добычи углеводородного сырья, осуществляемых по совмещенной лицензии", - говорится в документе.

Эргинское нефтяное месторождение в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре - одно из последних крупных месторождений нефти в нераспределенном фонде. По итогам аукциона в середине июля "Роснефть" получила право на разработку месторождения, предложив за участок более 20 млрд рублей. Ранее компания сообщила, что планирует начать добычу на месторождении через два года,

Эргинское нефтяное месторождение было открыто в 1995 году. Извлекаемые запасы нефти, числящиеся на государственном балансе запасов, составляют 18,842 млн тонн по категории С1 и 83,877 млн тонн по категории С2.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев перед началом партийного форума "Городская среда" партии "Единая Россия", Краснодар
8
Медведев поручил в 2018 году сохранить уровень госрасходов на развитие городской среды
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Донецкой области от разрыва орудия погибли двое украинских военных
2
НАТО сожалеет, что Путин посетил Абхазию без согласования с Тбилиси
3
Власти Украины обеспокоены заявлениями лидера германской СвДП по Крыму
4
Умер основатель ВИА "Веселые ребята" Павел Слободкин
5
Переселение москвичей по программе реновации начнется до конца года
6
Власти выделят 257 млрд рублей на очистку Волги
7
"Голодные до побед": Суперкубок УЕФА стал шестым трофеем "Реала" под руководством Зидана
Темы дня
Новости партнеров
Реклама