Ущерб сельскому хозяйству от паводка в Приморье предварительно оценили в 180 млн руб.

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ВЛАДИВОСТОК, 9 августа. /ТАСС/. Ущерб сельскому хозяйству Приморского края от паводка предварительно оценивается в 180 млн рублей, от стихии пострадали почти 5 тыс. гектаров посевов, сообщает в среду пресс-служба администрации края со ссылкой на и.о. директора департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморья Алексея Тарана.
"На сегодняшний день поступили заявки от 48 хозяйств, пострадало почти пять тысяч гектаров посевов. Предварительный ущерб составил 180 млн рублей", - приводит пресс-служба слова Тарана.
Руководитель департамента отметил, что наибольший ущерб от дождей понесли Уссурийск и Октябрьский район, где были подтоплены посевы картофеля, овощей, сои и пшеницы.
Отмечается, что сумма ущерба может вырасти, так как обследование полей продолжается.
В ночь на 7 августа на юге Приморья прошли ливни, которые привели к паводку. В пяти муниципалитетах на юге края - Хасанском, Надеждинском, Октябрьском, Михайловском районах и Уссурийском городском округе - оказались подтопленными жилые дома, дороги, сельскохозяйственные угодья. В крае действует режим ЧС. По состоянию на утро среды в крае остаются затопленными 28 сел, в которых оказались в воде 577 домов и 2053 придомовых территории.