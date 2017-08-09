Минэнерго опровергло сообщения о рекомендациях ввода временных отключений света на Кубани

КРАСНОДАР, 9 августа. /ТАСС/. Минэнерго опровергло сообщения о рекомендациях энергетикам Кубани вводить временные ограничения в энергоснабжении из-за жаркой погоды. Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики РФ.

Ранее сообщалось, что график временного отключения электричества введен в ряде городов и районов Кубани, чтобы снизить риск незапланированных отключений электроснабжения в условиях жаркой погоды и роста электропотребления.

"В связи со сложившейся ситуацией на территории Республики Крым был введен график веерных отключений в часы пиковых нагрузок. Вместе с тем, Минэнерго России не давало рекомендаций по введению графика временного отключения света в Краснодарском крае. Информация, опубликованная на сайте администрации, является ошибочной и будет удалена в ближайшее время", - отмечается в сообщении.

В Минэнерго отметили, что установившаяся на всей территории ОЭС Юга аномальная жара оказывает существенное влияние на режимы работы всех энергосистем Юга России.

"Прежде всего, это связано с резким увеличением потребления электроэнергии и мощности. Третий день подряд в ОЭС Юга, Кубанской и Крымской энергосистемах величина максимума потребления электрической мощности превышает исторические показатели [ЦИФРА]. Кроме того, высокие температуры приводят к снижению пропускной способности линий электропередачи, которая в первую очередь зависит от физических свойств сетевого оборудования", - считают в министерстве.

В размещенном на сайте краевой администрации сообщении властей Кубани указывалось, что на территории Юго-Западного энергорайона Краснодарского края будет производиться отключение потребителей в объеме до 110 МВт в период с 20:00 до 23:00 мск. График действует на территориях городов Новороссийск, Анапа, Геленджик, а также в Крымском, Абинском, Славянском, Красноармейском, Темрюкском районах.

Позиция региона

В Министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Кубани ТАСС сообщили, что отключения энергоснабжения вводятся по команде системного оператора, который управляет Единой энергетической сетью. В нее входит и диспетчерское управление энергосистемы Краснодарского края и Республики Адыгея "Кубанское РДУ". Графики временных отключений диспетчерами вводятся для того, чтобы не нарушить работу всей Единой системы.

"Если диспетчер видит у себя предельно допустимые нагрузки, то, естественно, дается, в соответствии с действующим законодательством, команда на ввод графиков ограничений. Все ограничения связаны с управлением сетью определенных субъектов", - рассказал заместитель министра регионального ведомства Андрей Ляшко

Однако, добавил он, Единая энергосистема технологически не разделена на регионы, поэтому возмущения в одной региональной энергосистеме могут привести к определенным последствиям и в самой этой системе, и в технологически связанных системах.