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Аксенов: угрозы вкладчикам Генбанка в связи с приходом нового инвестора нет

Экономика и бизнес
10 августа, 12:21 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 10, августа. /ТАСС

Глава Крыма добавил, что привлечение нового инвестора пойдет на пользу жителям региона

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 августа. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что угрозы вкладчикам Генбанка в связи с привлечением нового инвестора в лице Собинбанка нет, правительство республики контролирует ситуацию.

Ранее сообщалось, что Банк России в рамках повышения финансовой устойчивости крымского Генбанка принял решение привлечь в качестве инвестора кредитной организации "дочку" банка "Россия" - Собинбанк. Одновременно регулятор ввел в Генбанк временную администрацию для обеспечения непрерывности деятельности Генбанка на период до передачи его инвестору, говорится в сообщении ЦБ.

"Приостановки платежей нет и не предвидится, угрозы для вкладчиков нет, правительство полностью контролирует ситуацию. Прошу всех крымчан соблюдать спокойствие", - сказал Аксенов журналистам в четверг.

По его словам, привлечение нового инвестора пойдет на пользу крымчанам. "Процедура поможет создать устойчивую конструкцию, в результате чего крымчане получат дополнительную линейку продуктов. Я думаю, по более взвешенным процентным ставкам", - подчеркнул он.

Он также сообщил, что правительство республики в течение последнего года проводило ряд мероприятий по повышению финансовой устойчивости Генбанка, который является одним из основных финансовых инструментов республики. "Мы были заинтересованы в его дальнейшей работе, в увеличении его капитализации", - отметил он.

Аксенов рассказал, что его карточка также обслуживается в Генбанке. "Стабильность банка гарантирована Центральным банком РФ, сегодня все находится под полным контролем. Моя карточка тоже обслуживается в одном банке - это Генбанк", - сказал он.

О ситуации с Генбанком

Согласно информации, размещенной на сайте Генбанка, решение о привлечении Собинбанка в качестве системного инвестора стало результатом работы правительства Крыма по повышению финансовой устойчивости банка и пополнению его капитала. В кредитной организации уверены, что привлечение инвестора позволит Генбанку продолжить "дальнейшее развитие как одного из ведущих банков Крыма".

Генбанк является опорным банком правительства Крыма. В августе 2015 года в состав акционеров банка вошли исполнительные органы власти Республики Крым и Севастополя (по 25% акций). На сегодняшний день на территории полуострова открыто более 190 отделений, установлено свыше 450 банкоматов, 140 пунктов выдачи наличных и более 1,1 тыс. торговых терминалов.

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Аксенов, Сергей Валерьевич
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