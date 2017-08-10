Китайская Angel Yeast завершает работы перед открытием завода на территории ОЭЗ "Данков"

ПЕКИН, 10 августа. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. На территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Данков" в Данковском районе Липецкой области завершаются последние работы перед открытием завода по производству дрожжей китайской компании Angel Yeast.

Об этом в интервью ТАСС рассказал президент компании Юй Сюефэн, по мнению которого, вступление предприятия в строй "укрепит позиции Angel Yeast на международном рынке".

"В 2014 году компания стала искать новую площадку для открытия завода по производству дрожжей. Тогда мы выбирали между провинцией Юньнань и Липецкой областью. После сравнительного анализа областей, а также с учетом стратегии компании по выходу на международный рынок, мы выбрали Россию", - рассказал Юй Сюефэн.

"После прихода в Россию компания намерена упрочить свои позиции в странах СНГ, на Ближнем Востоке и странах Африки", - пояснил глава Angel Yeast.

Потенциал и преимущества российского рынка

Юй Сюефэн подчеркнул, что Россия является важным рынком прессованых хлебопекарных дрожжей, по его данным ежегодный объем потребления этого вида продукции составляет около 100 тыс. тонн.

"Вы [Россия] не можете полностью удовлетворить спрос и ежегодно импортируете около 10 тыс. тонн сухих хлебопекарных дрожжей. Мы готовы приложить усилия, чтобы оказать поддержку российской экономике и помочь в удовлетворении этого спроса", - считает президент компании.

"После запуска проекта мы сможем лучше исследовать российский рынок и повысить качество предоставляемых компаний услуг, а также выйти на потребителей Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - это повысит потенциал продаж нашего предприятия на 10 тыс. тонн сухих хлебопекарных дрожжей", - прогнозирует он

Кроме высокого спроса, продолжил президент компании, в России благоприятные условия для открытия производств. "Российская отрасль производства сахара занимает прочные позиции, особенно в Центральном федеральном округе - регион богат черноземом, там можно выращивать необходимые нам сельскохозяйственные культуры. Кроме того, Россия обладает крупнейшими запасами природного газа, что позволит нам снизить издержки на энергетические ресурсы", - считает Юй Сюефэн.

Поставки продукции из России на Ближний Восток и в страны Африки

По словам китайского промышленника, компания Angel Yeast рассчитывает поставлять продукцию с российского завода в другие страны.

"Что касается рынков Ближнего Востока и стран Африки, то там компания традиционно удерживает серьезные позиции - объемы продаж растут каждый год", - пояснил он.

Юй Сюефэн рассказал, что благодаря заводу, который работает в Египте, компания смогла обеспечить дрожжами многих потребителей, однако ряд стран региона рассчитывает увеличить закупки, и продукцию на данный момент приходится доставлять из Китая. Глава Angel Yeast считает, что реализация проекта в России поможет сократить не только производственные расходы, но и издержки на логистику.

"Кроме того, открытие завода в РФ позволит нам быстро реагировать на меняющуюся конъюнктуру рынка - это упрочит наши позиции на рынках стран Ближнего Востока и Африки", - считает собеседник.

Планы на будущее

Компания откроет завод по производству дрожжей за 5,7 млрд рублей в ОЭЗ "Данков" в октябре и начнет выпуск продукции, сообщил Юй Сюефэн. Предприятие станет седьмым резидентом ОЭЗ "Данков". При этом завод с названием "Ангел Ист Рус" будет крупнейшим производителем сухих дрожжей в России с общим объемом 20 тыс. тонн в год.

"Компания уже вложила более 5,7 млрд рублей в свой первый завод в России. В перспективе мы намерены запустить еще два цеха - по производству кормовых добавок для сельскохозяйственных животных и удобрений для теплиц. Они будут перерабатывать более 95% отходов от производства дрожжей", - резюмировал Юй Сюефэн.​