СМИ: Люксембург стал восьмой страной ЕС, пострадавшей от фипронила в яйцах

Егоров: Лапочкин ошибочно наказал "Динамо" пенальти, но слова Муравьева недопустимыСпорт 10 августа, 15:25
Китайская Angel Yeast завершает работы перед открытием завода на территории ОЭЗ "Данков"Экономика и бизнес 10 августа, 15:06
Российский футболист Панюков перешел из "Атлантаса" в "Зенит"Спорт 10 августа, 14:51
Путин потребовал исключить случаи взимания денег за справки у пострадавших от ЧСОбщество 10 августа, 14:31
ОПЕК повысила прогноз добычи нефти в России на 40 тыс. баррелей в суткиЭкономика и бизнес 10 августа, 14:16
Для чего можно и нельзя использовать аспиринНаука 10 августа, 14:06
Погрузка нефтепродуктов крупнейшими НПЗ и холдингами в январе-июле превысила 83,26 млн тТранспорт 10 августа, 13:51
Замначальника следственного изолятора в Челябинске обвинен во взяточничествеНовости Урала 10 августа, 13:48
Хоккеист Капризов подписал трехлетний контракт с ЦСКАСпорт 10 августа, 13:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БРЮССЕЛЬ, 10 августа. /ТАСС/. Люксембург стал восьмой страной ЕС, отзывающей яйца из розничной торговли в связи со скандалом с использованием запрещенного в ЕС инсектицида фипронил бельгийского производства на голландских птицефермах. Об этом сообщил в четверг телеканал RTL.
"Проверки в торговых сетях выявили в розничной продаже яйца с повышенным содержанием фипронила, в частности, в немецкой торговой сети ALDI и в местной торговой сети "Кактус", - сообщил телеканал. Помимо этого он отметил, что в Люксембурге также изучают возможность попадания некондиционных яиц в пищевую промышленность и угрозу превышения содержания фипронила в ряде находящихся в продаже готовых блюд.
Впрочем власти Люксембурга отмечают, что результаты исследований позволяют считать, что яйца с фипронилом, попавшие на местный рынок, могут представлять опасность для здоровья только для малолетних детей.
С начала августа от фипронилового скандала уже пострадали Бельгия, Нидерланды, Германия, Великобритания, Франция, Швейцария и Швеция, где из розничной торговли отозваны миллионы яиц. Расследованием этого дела занимаются правоохранительные органы Бельгии и Нидерландов, которые в настоящий момент проводят в этих двух странах серию обысков.