СМИ: Люксембург стал восьмой страной ЕС, пострадавшей от фипронила в яйцах

БРЮССЕЛЬ, 10 августа. /ТАСС/. Люксембург стал восьмой страной ЕС, отзывающей яйца из розничной торговли в связи со скандалом с использованием запрещенного в ЕС инсектицида фипронил бельгийского производства на голландских птицефермах. Об этом сообщил в четверг телеканал RTL.

"Проверки в торговых сетях выявили в розничной продаже яйца с повышенным содержанием фипронила, в частности, в немецкой торговой сети ALDI и в местной торговой сети "Кактус", - сообщил телеканал. Помимо этого он отметил, что в Люксембурге также изучают возможность попадания некондиционных яиц в пищевую промышленность и угрозу превышения содержания фипронила в ряде находящихся в продаже готовых блюд.

Впрочем власти Люксембурга отмечают, что результаты исследований позволяют считать, что яйца с фипронилом, попавшие на местный рынок, могут представлять опасность для здоровья только для малолетних детей.

С начала августа от фипронилового скандала уже пострадали Бельгия, Нидерланды, Германия, Великобритания, Франция, Швейцария и Швеция, где из розничной торговли отозваны миллионы яиц. Расследованием этого дела занимаются правоохранительные органы Бельгии и Нидерландов, которые в настоящий момент проводят в этих двух странах серию обысков.