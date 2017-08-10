Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.08:
$ 59.93
€ 70.27
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Полиция начала обыски в Антверпене по делу о фипрониле в куриных яйцах

Происшествия
10 августа, 14:40 UTC+3 БРЮССЕЛЬ 10, августа. /ТАСС

Ранее во время инспекций на птицеводческих фермах в Нидерландах было выявлено массовое применение запрещенного в ЕС инсектицида, который используется для уничтожения паразитов у кур

Поделиться
Материал из 1 страницы

БРЮССЕЛЬ, 10 августа. /ТАСС/. Полиция Бельгии проводит серию обысков в Антверпене по делу об использовании запрещенного в ЕС инсектицида бельгийского производства на нидерландских птицефермах. Об этом сообщила в четверг прокуратура Антверпена.

"В рамках дела о фипрониле полиция проводит в настоящий момент серию обысков", - сообщила прокуратура.

Смотрите также

СМИ: Люксембург стал восьмой страной ЕС, пострадавшей от фипронила в яйцах

В ходе последних инспекций в Нидерландах выявлено массовое применение фипронила (используется для уничтожения паразитов у кур) на птицеводческих фермах, в результате чего были закрыты 147 из 180 хозяйств, где содержатся куры-несушки. Теперь эти компании должны пройти полную проверку и доказать, что их продукция не представляет опасности для здоровья людей.

Скандал привел к изъятию миллионов яиц с полок супермаркетов в Нидерландах, а также в соседних Бельгии и Германии. В Европейском союзе не исключают, что опасная продукция также могла попасть на полки магазинов Великобритании, Франции, Швейцарии и Швеции.

Расследованием инцидента занимаются в настоящее время голландская прокуратура и бельгийская полиция. По имеющимся данным, распространителем запрещенного инсектицида является предприятие ChickFriend из голландского города Барневелд (провинция Гелдерланд), а поставщиком этой компании - бельгийская фирма Poultry-Vision.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Швеция Бельгия Франция Швейцария Нидерланды Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
5
МЧС: более 1,4 тыс. домов подтоплены в Приморье
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин
2
На Ямале из-за природных пожаров введен режим ЧС
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Для чего можно и нельзя использовать аспирин
2
Удальцов не намерен участвовать в протестных акциях с Навальным
3
Петербург отметит 80-летие со дня рождения Анатолия Собчака
4
Правительство проиндексирует все пенсии, кроме пенсий работающих пенсионеров
5
Роспотребнадзор призвал посетителей маникюрных салонов быть осмотрительнее
6
Двухэтажный автобус врезался в магазин на юго-западе Лондона
7
Антибиотики лечат все хуже, началась эра борьбы с устойчивостью к ним
Темы дня
Новости партнеров
Реклама