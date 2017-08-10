Полиция начала обыски в Антверпене по делу о фипрониле в куриных яйцах

БРЮССЕЛЬ, 10 августа. /ТАСС/. Полиция Бельгии проводит серию обысков в Антверпене по делу об использовании запрещенного в ЕС инсектицида бельгийского производства на нидерландских птицефермах. Об этом сообщила в четверг прокуратура Антверпена.

"В рамках дела о фипрониле полиция проводит в настоящий момент серию обысков", - сообщила прокуратура.

В ходе последних инспекций в Нидерландах выявлено массовое применение фипронила (используется для уничтожения паразитов у кур) на птицеводческих фермах, в результате чего были закрыты 147 из 180 хозяйств, где содержатся куры-несушки. Теперь эти компании должны пройти полную проверку и доказать, что их продукция не представляет опасности для здоровья людей.

Скандал привел к изъятию миллионов яиц с полок супермаркетов в Нидерландах, а также в соседних Бельгии и Германии. В Европейском союзе не исключают, что опасная продукция также могла попасть на полки магазинов Великобритании, Франции, Швейцарии и Швеции.

Расследованием инцидента занимаются в настоящее время голландская прокуратура и бельгийская полиция. По имеющимся данным, распространителем запрещенного инсектицида является предприятие ChickFriend из голландского города Барневелд (провинция Гелдерланд), а поставщиком этой компании - бельгийская фирма Poultry-Vision.