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Бензин в России за неделю подорожал на 1 копейку

Экономика и бизнес
10 августа, 16:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, августа. /ТАСС

По данным Росстата, аналогичным образом изменилась стоимость дизельного топлива

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МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин и дизельное топливо в России за период с 31 июля по 6 августа выросли на 1 копейку и составили 38,16 руб. и 38,09 руб. за литр соответственно. С начала года бензин подорожал на 4,8%, дизтопливо - на 3,9%, уточняется в материалах Росстата.

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В частности, средняя потребительская цена на бензин марки Аи-76/Аи-80 на 7 июля подросла на 1 копейку, до 34,61 руб. за л, цена на Аи-92/Аи-93 также увеличилась на 1 копейку и составила 37,08 руб. за л, а цены на Аи-95 и выше остались неизменными - на уровне 40,1 руб. за л.

За прошедшую неделю в 21 центре субъектов России отмечался рост цен на бензин. Более всего цены на него увеличились в Грозном - на 0,7%.

Снижение цен на бензин на 0,1% зафиксировано в городах Московской области.

В Москве и в Санкт-Петербурге за прошедшую неделю цены на бензин не изменились.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 (Аи-93 и т.п.) можно было приобрести по цене от 36,1 до 38,6 рубля за л, марки Аи-95 и выше - от 39,2 до 42,8 рубля. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 (Аи-93 и т.п.) стоил от 35,5 до 37,84 рубля, марки Аи-95 и выше - от 39,1 до 41,34 рубля за л.

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