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"Известия": Россельхознадзор предлагает ввести контроль за оборотом пальмового масла

Экономика и бизнес
14 августа, 3:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, августа. /ТАСС

В ведомстве отметили, что для реализации идеи нужно дополнить единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю

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© Максим Шеметов/ТАСС

ТАСС, 14 августа. Россельхознадзор направил Минсельхозу письмо с предложениями по введению контроля за перемещениями пальмового масла, соевого белка и других компонентов, которые могут быть использованы для фальсификации продуктов питания. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на имеющееся в распоряжении издания письмо.

"Для реализации Стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции целесообразно распространить требование об обеспечении прослеживаемости на иные виды пищевой продукции, которыми производится подмена одного ингредиента другим (соевый белок, пальмовое масло), и на вещества, используемые в пищевом производстве с целью изменения физико-химических свойств конечного продукта с целью обмана потребителя (влагоудерживающие добавки, технический желатин и др.)", - цитирует издание текст письма Россельхознадзора.

При этом в ведомстве уточнили, что для реализации идеи нужно дополнить единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю, утвержденный решением комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 года №317. "Если завод, например, закупил мясо и соевый белок, а потом выпустил слишком большое количество колбасы - мы это увидим. Или если завод закупил небольшое количество молока, какое-то количество пальмового масла и выпускает несоразмерное количество масла сливочного", - сообщила "Известиям" официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

В Минсельхозе на запрос издания не ответили. В Минпромторге "Известиям" сообщили, что получили письмо, однако позиция ведомства еще формируется.

Минсельхоз рассчитывал с 2017 года ввести маркировку молочных продуктов, при изготовлении которых используется пальмовое масло. Министерство предложило внести изменения в технический регламент, согласно которым производители будут обязаны указывать на личной стороне упаковки, что в товаре содержится пальмовое масло (по аналогии с маркировкой на пачках сигарет). Кроме того, предлагается запретить использование молочных терминов в названиях таких продуктов.

Сейчас вопрос маркировки находится на стадии обсуждения Евразийской экономической комиссии.

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