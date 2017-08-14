МЭР: РФ и Турция обсудят доступ томатов на российский рынок

АСТАНА, 14 августа. /ТАСС/. Россия и Турция не пересматривали достигнутые договоренности о снятии ограничений на поставки турецких томатов и обсудят доступ этой продукции на российский рынок в ближайшие недели. Однако пока не стоит ждать решения этого вопроса. Об этом журналистам сообщил замминистра экономического развития России Алексей Груздев.

"Как было предусмотрено в заявлении вице-премьеров - ничего не пересматривали. Соответствующие консультации будут проводиться в ближайшее время, но они будут начаты - то есть не стоит ожидать, что решение будет принято. Я думаю, что первые контакты в течение ближайших нескольких недель будут, по всему комплексу вопросов, в том числе по томатам", - пояснил он.

Замминистра добавил, что в рамках достигнутых договоренностей стороны будут регулярно проводить консультации. "У нас есть механизм урегулирования ограничений", - подытожил он.

Глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев 7 августа заявил, что Россия не собирается возобновлять импорт томатов из Турции. По его словам, был дан серьезный сигнал отечественному бизнесу по вопросам насыщения российского рынка томатами, поэтому Россия "не готова и не будет" снимать ограничения с турецких томатов.

С 1 января 2016 года на фоне осложнения политических отношений Россия ввела запрет на ввоз целого перечня сельскохозяйственной продукции из Турции. В настоящее время почти все ограничения на поставки сельхозпродукции из Турции сняты. Ограничения сохранились на ввоз томатов, перца, гранатов, баклажанов, салатов латук и айсберг, кабачков и тыквы.