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МЭР: РФ и Турция обсудят доступ томатов на российский рынок

Экономика и бизнес
14 августа, 15:44 UTC+3 АСТАНА 14, августа. /ТАСС

Стороны будут регулярно проводить консультации, чтобы разрешить существующие ограничения

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АСТАНА, 14 августа. /ТАСС/. Россия и Турция не пересматривали достигнутые договоренности о снятии ограничений на поставки турецких томатов и обсудят доступ этой продукции на российский рынок в ближайшие недели. Однако пока не стоит ждать решения этого вопроса. Об этом журналистам сообщил замминистра экономического развития России Алексей Груздев.

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Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович и вице-премьер Турции Мехмет Шимшек (слева направо на первом плане), премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Турции Бинали Йылдырым (слева направо на втором плане), 22 мая

История взаимных торговых ограничений России и Турции. Досье

"Как было предусмотрено в заявлении вице-премьеров - ничего не пересматривали. Соответствующие консультации будут проводиться в ближайшее время, но они будут начаты - то есть не стоит ожидать, что решение будет принято. Я думаю, что первые контакты в течение ближайших нескольких недель будут, по всему комплексу вопросов, в том числе по томатам", - пояснил он.

Замминистра добавил, что в рамках достигнутых договоренностей стороны будут регулярно проводить консультации. "У нас есть механизм урегулирования ограничений", - подытожил он.

Глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев 7 августа заявил, что Россия не собирается возобновлять импорт томатов из Турции. По его словам, был дан серьезный сигнал отечественному бизнесу по вопросам насыщения российского рынка томатами, поэтому Россия "не готова и не будет" снимать ограничения с турецких томатов.

С 1 января 2016 года на фоне осложнения политических отношений Россия ввела запрет на ввоз целого перечня сельскохозяйственной продукции из Турции. В настоящее время почти все ограничения на поставки сельхозпродукции из Турции сняты. Ограничения сохранились на ввоз томатов, перца, гранатов, баклажанов, салатов латук и айсберг, кабачков и тыквы.

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