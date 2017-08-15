Кабмин одобрил протокол об электронном взаимодействии между налоговыми органами стран СНГ

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МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев одобрил проект протокола об обмене информацией в электронном виде между налоговыми органами государств СНГ. Соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на сайте правительства.
"Протоколом предусматривается <…> обмен информацией об отдельных видах доходов юридических и физических лиц этих стран, а также об отдельных видах имущества, зарегистрированного на территории государств СНГ, и его собственниках в целях надлежащего исполнения налогового законодательства", - говорится в пояснительной записке.
Отмечается, что в отношении юридических лиц налоговые органы будут обмениваться информацией о доходах организации одного государства, облагаемых налогом у источника выплаты в другом государстве, а также о доходах, получаемых от деятельности через постпредство в другом государстве СНГ.
В отношении же физических лиц органы будут обмениваться данными о доходах от работы по найму, договору, дивидендах, доходах от отчуждения долей в уставном капитале или недвижимого имущества и других доходах.
"Полученная налоговым органом государства СНГ в соответствии с Протоколом информация является конфиденциальной. Подписание Протокола позволит усилить контроль за соблюдением налогового законодательства", - уточнили в правительстве.