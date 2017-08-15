Google подтверждает исполнение решения ФАС

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МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Google подтверждает исполнение решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по делу об Android и строго выполняет условия мирового соглашения. Об этом журналистам сообщил замглавы антимонопольного ведомства Анатолий Голомолзин.
"Нет никаких жалоб и сложностей. Компания подтверждает исполнение ранее вынесенного решения ФАС, а также строго выполняет то мировое соглашение, которое было подписано с компанией в рамках судебного разбирательства", - сказал он.
17 апреля Google заключила мировое соглашение с ФАС по делу об Android на срок шесть лет и девять месяцев. Американская корпорация пошла на уступки, сделав принадлежащую ей операционную систему Android свободной, и теперь любые разработчики приложений для Android-устройств (например, "Яндекс" и Mail.ru Group) смогут претендовать на место на главном экране.
Google также заключила коммерческое соглашение с "Яндексом", которое предоставляет дополнительные возможности для продвижения поискового сервиса "Яндекс" в браузере Chrome.