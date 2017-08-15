Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.08:
$ 59.93
€ 70.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФАС прекратила дело против Microsoft

Экономика и бизнес
15 августа, 12:49 дата обновления: 15 августа, 13:49 UTC+3

Компания устранила нарушения, отметили в ведомстве

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России прекратила рассмотрение дела против американской корпорации Microsoft, так как компания устранила нарушения.

Штрафные санкции в ее отношении применяться не будут, заявил журналистам замглавы ФАС Анатолий Голомолзин после заседания по данному делу.

Ведомство в ходе рассмотрения дела, возбужденного по обращению "Лаборатории Касперского", вынесло Microsoft предупреждение и обязало компанию устранить нарушения антимонопольного законодательства.

"Сегодня по итогу всех обсуждений компании и заявитель, и ответчик подтвердили, что соответствующее нарушение антимонопольного законодательства устранено, поэтому ФАС прекратила рассмотрение дела в отношении компании Microsoft в связи с исполнением предупреждений", - сказал он.

Замглавы ФАС отметил, что условия конкуренции на рынке антивирусных решений восстановлены. По его словам, в ФАС также обращались и другие разработчики антивирусов. "Учитывая, что предупреждение исполнено, штрафные санкции в отношении компании Microsoft применяться не будут. Российское законодательство лояльно к тем, кто добровольно устраняет нарушения антимонопольного законодательства в рамках соответствующего института предупреждений", - резюмировал он.

История вопроса

Дело против Microsoft было возбуждено в ноябре 2016 года. Как заявляли в "Лаборатории Касперского", Microsoft создала ситуацию, при которой конкурентные производители защитных решений не могли в полной мере исполнять свои обязательства перед пользователями, что оставляло последних без защиты, ограничивало их возможности выбора антивирусного программного обеспечения.

В частности, отмечалось, что Microsoft давала разработчикам защитных продуктов всего несколько дней на то, чтобы обеспечить совместимость их решений перед официальным выпуском RTM-версий операционной системы Windows 10. За это время разработчики не успевали модифицировать свои решения и не могли обеспечить их полную совместимость и эффективность в отражении всех киберугроз с первого дня доступности новой версии операционной системы. При выпуске Windows 8 и Windows 7 этот срок составлял более двух месяцев.

Кроме того, если пользователь переходил на Windows 10, а текущая версия антивирусного программного обеспечения была с ней несовместима, клиент не информировался, а обеспечение удалялось и заменялось на Windows Defender без явного согласия пользователя.

Смотрите также

Microsoft исполнила предупреждение ФАС о дискриминации производителей антивирусного ПО

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава МИД ФРГ: мир шокирован тем, насколько непредсказуемой стала политика США
2
Глава МИД ФРГ предложил отложить дискуссию о статусе Крыма
3
В Минске задержали российского психолога Михаила Козлова
4
ЦБ РФ впервые за 6 лет разместил облигации на сумму 150 млрд рублей
5
В центре Москвы горит жилая пятиэтажка
6
В КБ "Южное" заявили, что КНДР могла незаконно скопировать ракетные двигатели
7
ФСБ распространила видео допроса агента Службы безопасности Украины
Темы дня
Новости партнеров
Реклама