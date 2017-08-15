ФАС прекратила дело против Microsoft

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России прекратила рассмотрение дела против американской корпорации Microsoft, так как компания устранила нарушения.

Штрафные санкции в ее отношении применяться не будут, заявил журналистам замглавы ФАС Анатолий Голомолзин после заседания по данному делу.

Ведомство в ходе рассмотрения дела, возбужденного по обращению "Лаборатории Касперского", вынесло Microsoft предупреждение и обязало компанию устранить нарушения антимонопольного законодательства.

"Сегодня по итогу всех обсуждений компании и заявитель, и ответчик подтвердили, что соответствующее нарушение антимонопольного законодательства устранено, поэтому ФАС прекратила рассмотрение дела в отношении компании Microsoft в связи с исполнением предупреждений", - сказал он.

Замглавы ФАС отметил, что условия конкуренции на рынке антивирусных решений восстановлены. По его словам, в ФАС также обращались и другие разработчики антивирусов. "Учитывая, что предупреждение исполнено, штрафные санкции в отношении компании Microsoft применяться не будут. Российское законодательство лояльно к тем, кто добровольно устраняет нарушения антимонопольного законодательства в рамках соответствующего института предупреждений", - резюмировал он.

История вопроса

Дело против Microsoft было возбуждено в ноябре 2016 года. Как заявляли в "Лаборатории Касперского", Microsoft создала ситуацию, при которой конкурентные производители защитных решений не могли в полной мере исполнять свои обязательства перед пользователями, что оставляло последних без защиты, ограничивало их возможности выбора антивирусного программного обеспечения.

В частности, отмечалось, что Microsoft давала разработчикам защитных продуктов всего несколько дней на то, чтобы обеспечить совместимость их решений перед официальным выпуском RTM-версий операционной системы Windows 10. За это время разработчики не успевали модифицировать свои решения и не могли обеспечить их полную совместимость и эффективность в отражении всех киберугроз с первого дня доступности новой версии операционной системы. При выпуске Windows 8 и Windows 7 этот срок составлял более двух месяцев.

Кроме того, если пользователь переходил на Windows 10, а текущая версия антивирусного программного обеспечения была с ней несовместима, клиент не информировался, а обеспечение удалялось и заменялось на Windows Defender без явного согласия пользователя.