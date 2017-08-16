Трамп подписал указ, облегчающий получение разрешений на крупные инфраструктурные проекты

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НЬЮ-ЙОРК, 16 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подписал во вторник указ, облегчающий процесс получения разрешений на реализацию крупных инфраструктурных проектов.
"Моя администрация ежедневно работает над тем, чтобы Америка обладала самой совершенной в мире инфраструктурой, - заявил он во вторник на встрече с журналистами в Нью-Йорке. - Именно поэтому я только что подписал президентский указ об облегчении процесса получения разрешительной документации, требующейся для восстановления серьезно запущенной инфраструктуры".
Как напомнил Трамп, на строительство 103-этажного небоскреба Empire State Building в Нью-Йорке потребовалось 11 месяцев, а сейчас на получение разрешений на реализацию крупных строительных проектов уходят годы. "Например, строителям шоссе требуется получить 16 различных разрешений от девяти различных федеральных ведомств, которые руководствуются в своей деятельности 29 различными законами, - отметил он. - Одно-единственное ведомство способно заблокировать строительный проект на многие годы и даже десятилетия. Это обходится экономике в миллиарды долларов потерь и лишает наших граждан возможности пользоваться современной инфраструктурой".
По его словам, подписанный им президентский указ сократит сроки получения разрешений на строительство до двух лет. "Процесс будет быстрым, - заверил он. - Для строительства шоссе разрешения можно будет получить в течение двух лет". При этом, добавил он, будут соблюдаться требования законодательства об охране окружающей среды.