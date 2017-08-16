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Глава комитета Госдумы по финрынку предлагает обсудить с ЦБ письмо "Альфа-Капитала"

Экономика и бизнес
16 августа, 11:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, августа. /ТАСС

Аксаков призвал изучить международную практику и, возможно, рассмотреть законодательные изменения

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МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что нужно обсудить ситуацию с письмом аналитика "Альфа-Капитала" с ЦБ РФ и изучить международную практику, чтобы в дальнейшем, возможно, скорректировать законодательство в части конкуренции и борьбы с инсайдом на финансовом рынке. Об этом Аксаков заявил ТАСС.

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У Альфа-Банка нет данных о проблемах в Бинбанке, "Открытии", Промсвязьбанке и МКБ

В среду газета "Ведомости" сообщила, что управляющая компания "Альфа-Капитал" разослала своим действующим клиентам письмо о наличии рисков клиентов банка "Открытие", Бинбанка, Московского кредитного банка (МКБ) и Промсвязьбанка. Согласно заявлению компании, под риском в первую очередь находятся выпуски субординированных облигаций банков, которые в случае санации могут быть полностью списаны. "Альфа-Капитал" также рекомендовал клиентам этих банков перевести активы к более надежным участникам банковской системы РФ.

"Очевидно, что есть необходимость обсудить эту ситуацию (письмо "Альфа-Капитала" - прим. ред.), изучить международную практику, посоветоваться с Центральным банком и, возможно, рассмотреть какие-то изменения в законодательство. Но в принципе они действовали в рамках работы со своими клиентами, очевидно, имели право в соответствии с действующим законодательством давать рекомендации", - отметил Аксаков. При этом он не уточнил, когда может начаться обсуждение.

Позднее в Альфа-банке сообщили, что работа с банком "Открытие", Бинбанком, Промсвязьбанком и МКБ будет продолжена, так как Альфа-банк не имеет достоверных данных о проблемах в этих кредитных организациях. УК "Альфа- Капитал" также сообщила, что письмо в отношении рисков инструментов банков является частным мнением конкретного аналитика.

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Персоны
Аксаков, Анатолий Геннадьевич
Страны
Россия
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