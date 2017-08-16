Глава комитета Госдумы по финрынку предлагает обсудить с ЦБ письмо "Альфа-Капитала"

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что нужно обсудить ситуацию с письмом аналитика "Альфа-Капитала" с ЦБ РФ и изучить международную практику, чтобы в дальнейшем, возможно, скорректировать законодательство в части конкуренции и борьбы с инсайдом на финансовом рынке. Об этом Аксаков заявил ТАСС.

В среду газета "Ведомости" сообщила, что управляющая компания "Альфа-Капитал" разослала своим действующим клиентам письмо о наличии рисков клиентов банка "Открытие", Бинбанка, Московского кредитного банка (МКБ) и Промсвязьбанка. Согласно заявлению компании, под риском в первую очередь находятся выпуски субординированных облигаций банков, которые в случае санации могут быть полностью списаны. "Альфа-Капитал" также рекомендовал клиентам этих банков перевести активы к более надежным участникам банковской системы РФ.

"Очевидно, что есть необходимость обсудить эту ситуацию (письмо "Альфа-Капитала" - прим. ред.), изучить международную практику, посоветоваться с Центральным банком и, возможно, рассмотреть какие-то изменения в законодательство. Но в принципе они действовали в рамках работы со своими клиентами, очевидно, имели право в соответствии с действующим законодательством давать рекомендации", - отметил Аксаков. При этом он не уточнил, когда может начаться обсуждение.

Позднее в Альфа-банке сообщили, что работа с банком "Открытие", Бинбанком, Промсвязьбанком и МКБ будет продолжена, так как Альфа-банк не имеет достоверных данных о проблемах в этих кредитных организациях. УК "Альфа- Капитал" также сообщила, что письмо в отношении рисков инструментов банков является частным мнением конкретного аналитика.