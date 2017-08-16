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У Альфа-Банка нет данных о проблемах в Бинбанке, "Открытии", Промсвязьбанке и МКБ

Экономика и бизнес
16 августа, 10:15 дата обновления: 16 августа, 10:24 UTC+3

В банке назвали информацию в клиентской рассылке "Альфа Капитала" о нестабильном положении некоторых российских банков частным мнением аналитика

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Информация в клиентской рассылке "Альфа Капитала" о нестабильном положении ряда российских банков не соответствует действительности и является частным мнением аналитика компании. Об этом сообщает пресс-служба Альфа-Банка.

"Мы убеждены, что информация о якобы нестабильном положении ряда российских банков, содержавшаяся в клиентской рассылке компании "Альфа Капитал" ("дочка" Альфа-Банка - прим. ТАСС), является сугубо частным мнением менеджера компании и не соответствует действительности", - говорится в сообщении пресс-службы банка.

В Альфа-Банке также отметили, что работа с банком "Открытие", Бинбанком, Промсвязьбанком и МКБ будет продолжена, так как Альфа-Банк не имеет достоверных данных о проблемах в этих кредитных организациях.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на письмо "Альфа Капитала" сообщала, что управляющая компания предупредила о наличии рисков клиентов банка "Открытие", Бинбанка, Промсвязьбанка и МКБ. Согласно заявлению компании, под риском в первую очередь находятся выпуски субординированных облигаций банков, которые в случае санации могут быть полностью списаны. "Альфа капитал" также рекомендовал клиентам этих четырех банков перевести активы к более надежным участникам банковской системы РФ.

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