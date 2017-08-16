ФАС возбудила дела против "Дикси" и "Магнита" за дискриминацию поставщиков

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МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по Московской области возбудило дела в отношении торговых сетей "Дикси" и "Магнит". Служба подозревает ритейлеров в создании дискриминационных условий для поставщиков, говорится в сообщении на сайте УФАС.
В частности, ФАС в ходе внеплановой проверки обнаружила, что ритейлеры установили в договорах с поставщиками различные требования по выплате вознаграждений. По мнению антимонопольного ведомства, это ставит поставщиков в неравное положение по отношению друг другу и противоречит положениям закона "О защите конкуренции".
О возможных санкциях против торговых сетей не сообщается.
Ранее подмосковное УФАС обвинило в дискриминации поставщиков торговую сеть "Седьмой континент".