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Корейские инвесторы могут реализовать на Дальнем Востоке восемь проектов на $272 млн

Экономика и бизнес
18 августа, 13:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, августа. /ТАСС

Министр по развитию Дальнего Востока заявил о целесообразности создания совместной компании двух стран, которая стала бы официальным проводником корейского бизнеса в регионе

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МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Инвесторы из Кореи планируют реализацию восьми проектов с объемом инвестиций в $272 млн. Об этом сообщает пресс-служба минвостокразвития по итогам переговоров министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Галушки и министра по торговым переговорам Республики Корея Ким Хен Джонга.

"Республика Корея - один из ключевых партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, - отметил Галушка. - На сегодняшний день корейские инвесторы предложили реализовать восемь проектов, в то время как в мае их было шесть. Объем инвестиций составляет $272 млн".

Для дальнейшего развития сотрудничества, по мнению министра, целесообразно создать совместную российско-корейскую компанию, которая являлась бы официальным проводником корейского бизнеса в регионе. Учредителем с российской стороны может выступить Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

В свою очередь Ким Хен Джонг высоко оценил потенциал экономического сотрудничества корейского бизнеса на Дальнем Востоке России и заявил о необходимости создания системного взаимодействия для развития совместных инвестпроектов.

Ранее сообщалось, что президент Республики Корея Мун Чжэ Ин принял приглашение президента России Владимира Путина посетить Россию и принять участие в третьем Восточном экономическом форуме, который пройдет 6-7 сентября во Владивостоке.

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