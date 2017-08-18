Новак уверен в реализации проекта "Северный поток - 2", несмотря на санкции

ИЗМИР, 18 августа. /ТАСС/. Проект строительства газопровода "Северный поток - 2" будет реализован в срок, несмотря на новые санкции США, считает министр энергетики РФ Александр Новак.

Президент США Дональд Трамп 2 августа подписал закон о новых санкциях в отношении России. Документ сокращает максимально допустимые сроки предоставления кредитов российским нефтегазовым компаниям с 90 до 60 дней, банкам - с 30 до 14 дней. Закон также расширяет ранее введенные секторальные санкции в отношении железнодорожной, металлургической, энергетической и горнодобывающей отраслей.

"Что касается "Северного потока - 2" (влияния санкций США на проект - прим. ТАСС), многое будет зависеть от неопределенности, которая есть в законе и которая требует разъяснений. С учетом того, что европейские страны заинтересованы в поставках газа из России и по "Северному потоку - 2", в увеличении объемов собственного потребления с учетом того, что у них падает собственная добыча и растет потребление, мы уверены, что этот проект будет реализован в те сроки, в которые он намечен. По крайней мере, он продолжает реализовываться", - заявил журналистам Новак.

Ранее агентство Moody's заявляло, что новые санкции США могут помешать "Газпрому" использовать проектное финансирование при реализации строительства газопровода "Северный поток - 2".

В настоящее время "Газпром" строит ряд экспортных газопроводов в рамках своей стратегии диверсификации экспортных маршрутов и повышения надежности и эффективности экспортных поставок газа. К ним относятся "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", строительство которых компания планирует завершить к концу 2019 года, когда истекает срок действия ее текущего контракта на транзит газа через Украину. "Северный поток - 2" должен связать Россию с Германией через Балтийское море, а "Турецкий поток" свяжет Россию с Турцией через Черное море.

По оценкам "Газпрома", "Северный поток - 2", стоимость которого составляет €9,5 млрд, позволит ему осуществлять транспортировку 1 тыс. куб. м газа на 100 км за $2,1, что на 20% ниже текущих транзитных тарифов с Украиной.