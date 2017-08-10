Moody’s: санкции США могут помешать "Газпрому" получить финансирование для Nord Stream 2

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Новые санкции США могут помешать "Газпрому" использовать проектное финансирование при реализации строительства газопровода "Северный поток - 2", а также ослабить переговорные позиции о тарифах на транзит газа через Украину, говорится в отчете агентства Moody’s.

Президент США Дональд Трамп 2 августа подписал закон, кодифицирующий действующие санкции США в отношении определенных российских компаний, банков и физических лиц и позволяющий главе американского государства расширить их с тем, чтобы действие распространялось на строительство российских экспортных газопроводов.

В настоящее время "Газпром" строит ряд экспортных газопроводов в рамках своей стратегии диверсификации экспортных маршрутов и повышения надежности и эффективности экспортных поставок газа. К ним относятся "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", строительство которых компания планирует завершить к концу 2019 года, когда истекает срок действия ее текущего контракта на транзит газа через Украину. "Северный поток - 2" должен связать Россию с Германией через Балтийское море, а "Турецкий поток" свяжет Россию с Турцией через Черное море.

По оценкам "Газпрома", "Северный поток - 2", стоимость которого составляет €9,5 млрд, позволит ему осуществлять транспортировку 1 тыс. куб. м газа на 100 км за $2,1, что на 20% ниже текущих транзитных тарифов с Украиной.

"Новый закон о санкциях может помешать "Газпрому" осуществить строительство "Северного потока - 2" с использованием проектного финансирования, как первоначально планировала компания, чтобы рефинансировать часть своего долга, в том числе займы от партнеров, с помощью более долгосрочных и более выгодных кредитов", - говорится в отчете.

Ситуация с Украиной

Агентство отмечает, что в строительстве "Северного потока - 2" и "Турецкого потока" участвуют подрядчики, в том числе международные компании, сдающих объекты "под ключ".

"Закон о санкциях ставит под угрозу партнеров, инвесторов, кредиторов и подрядчиков "Газпрома" и создает риски того, что строительство обоих газопроводов будет задержано", - считают в Moody’s.

Агентство напоминает, что в конце 2019 года истекает срок действия договора между "Газпромом" и Украиной о транзите газа.

"Принятый закон о санкциях создает риск ослабления переговорной позиции "Газпрома" по тарифам. Ослабление переговорной позиции "Газпрома" может привести к росту его транзитных расходов из-за более высоких транзитных тарифов и объемов по сравнению с теми, которые планировались ранее", - говорится в отчете.

Ранее компания рассчитывала, что с запуском "Северного потока - 2" и "Турецкого потока" годовой объем транзита газа через Украину может сократиться до 15 млрд куб. м газа с 80 млрд куб. м (по состоянию на 2016 год).

О санкциях

Согласно закону США, санкции могут быть введены против любого юридического или физического лица, инвестирующего в строительство российских экспортных трубопроводов. Под действие закона также подпадает любое юридическое лицо, которое продает, сдает в аренду или предоставляет товары, услуги, технологии, информацию и оказывает другие виды поддержки, которые содействуют проводимым РФ работам по ремонту, обслуживанию, строительству или модернизации экспортных трубопроводов, если стоимость таких работ равна или превышает $1 млн (или $5 млн в течение 12 месяцев).

Кроме того, по усмотрению президента США санкции могут включать запрет американским компаниям или банкам предоставлять кредиты, покупать акции или облигации компаний, попавших под санкции, осуществлять валютные сделки, экспортировать товары, услуги, технологии лицам, попавшим под санкции, а также осуществлять денежные переводы через финансовые институты в пользу этих лиц и использовать любую собственность, подпадающую под юрисдикцию США, в пользу этих лиц.

На должностных лиц предприятий, попавших под санкции, могут распространяться ограничения при выдаче въездных виз США. Хотя в тексте закона говорится о том, что президент США может вводить санкции по согласованию с союзниками США, в настоящий момент мало ясности, как это может быть реализовано на практике, и закон уже вызвал недовольство Европейского Союза, поскольку ставит под угрозу европейские компании, участвующие в строительстве "Северного потока - 2" и "Турецкого потока".

Кроме того, через 180 дней после вступления в действие закона должностные лица США должны подготовить отчет для Конгресса, в котором будет проанализировано влияние расширения санкций на российский государственный долг, на российские квазигосударственные предприятия и на российских олигархов. В результате могут быть приняты дополнительные санкции, что усилит негативное отношение инвесторов и подрядчиков к российскому риску.