Санкции США в отношении России: досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 29 декабря 2016 г. США объявили о введении очередного пакета санкций в отношении России. Поводом для новых ограничений стали обвинения в адрес Москвы в совершении хакерских атаках, которые, по мнению Вашингтона, могли повлиять на результат президентских выборов в США в ноябре этого года. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал, содержащий сведения об американских санкциях, введенных в отношении России в период президентства Барака Обамы (с 2009 г.).

Санкции в связи с законами о нераспространении

После прихода к власти президента Барака Обамы в 2009 г. США неоднократно вводили санкции против российских компаний под предлогом нарушения ими американских законов о нераспространении. Речь идет о законодательных актах, запрещающих американским и иностранным компаниям поставлять Ирану, Сирии и КНДР товары, услуги и технологии, которые могут быть использованы для производства оружия массового уничтожения (ОМУ). Запрет распространяется на контрактные соглашения, торговлю товарами военного назначения, а также на выдачу лицензий на экспорт товаров. Последний раз санкции были пересмотрены и продлены 1 июля 2016 г.

Сегодня в этом санкционном списке числятся восемь российских компаний, среди них самолетостроительная корпорация "МиГ", "Рособоронэкспорт", Конструкторское бюро приборостроения. По мнению американской стороны, эти российские предприятия способствуют разработке оружия массового уничтожения в других странах. Россия не раз опровергала обвинения в помощи Ирану или каким-либо государствам, которые подозреваются в разработке ОМУ. Как считают российские эксперты, эти односторонние американские ограничительные меры направлены на защиту американских корпораций на мировом рынке вооружений.

"Акт Магнитского"

14 декабря 2012 г. вступил в силу "Акт о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского". Документ является частью закона об отмене поправки Джексона-Вэника, действовавшей для СССР и России в 1974-2012 гг. (поправка к закону о торговле 1974 г. увязывала торговые американо-советские отношения с вопросом о свободной эмиграции из СССР).

"Акт Магнитского" предусматривает применение санкционных мер в отношении ряда российских должностных лиц. В их числе сотрудники силовых ведомств, причастных, по мнению Вашингтона, к смерти в ноябре 2009 г. в московском следственном изоляторе "Матросская тишина" аудитора британского фонда "Хермитидж капитал менеджмент" (Hermitage Capital Management) Сергея Магнитского. Кроме того, документ распространяет действие санкций на лиц, "несущих ответственность за совершение внесудебных убийств, пыток и других серьезных нарушений прав человека". В соответствии с этим законом, лицам, попадающим по санкции, закрыт въезд на территорию США, а их счета в американских банках подлежат замораживанию.

"Список Магнитского" расширялся в 2014 и 2016 г. и в настоящее время насчитывает 39 фамилий.

Санкции в связи с Украиной

В марте 2014 г. США начали вводить санкции в связи с вхождением Крыма в состав России и конфликтом на юго-востоке Украины. Первый санкционный список был опубликован 17 марта. Впоследствии он неоднократно расширялся (последний раз 22 декабря 2016 г.) и сегодня включает 140 физических и 386 юридических лиц. Под санкции подпадают российские официальные лица, сотрудники и организации ключевых секторов экономики (финансовый сектор, металлургия, энергетика, добыча полезных ископаемых, инжиниринг, оборонно-промышленный комплекс), а также представители провозглашенных Донецкой и Луганской республик и их структуры; должностные лица правительства экс-президента Украины Виктора Януковича.

Санкционные меры включают запрет на въезд на территорию США, блокирование собственности и счетов. Американским компаниям запрещается поддерживать деловые связи с лицами и организациями, подпадающими под действие санкций. Ограничения касаются экспорта, реэкспорта и передачи материалов и технологий. Санкции дважды продлевались указами президента (последний раз 2 марта 2016 г.), действуют до 6 марта 2017 г.

Кроме того, в апреле 2014 г. США приостановили реализацию нескольких проектов, в том числе запланированных в рамках Президентской комиссии по сотрудничеству США и России (создана в 2009 г.). В частности, были заморожены контакты по торговле и инвестициям, а также по военной линии, включая учения, двусторонние встречи, заходы кораблей в порты и совещания по вопросам планирования. Было прервано сотрудничество между НАСА и "Роскосмосом" (замораживание не коснулось МКС). Министерство энергетики США приостановило сотрудничество с "Росатомом" в рамках межправительственного соглашения в области мирного использования атомной энергии, подписанного в сентябре 2013 г. Были прекращены консультации в области противоракетной обороны.