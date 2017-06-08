Как Россию обвиняли во вмешательстве в американские выборы

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 июня в комитете по разведке Сената Конгресса США состоялись слушания, посвященные приписываемому России вмешательству в президентские выборы 2016 года. РФ обвиняют в организации хакерских атак в ходе избирательной кампании, кроме того, в Конгрессе США ведется расследование в отношении людей из команды Дональда Трампа, которых подозревают в связях с Россией. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справочный материал о ключевых моментах в развитии этого скандала.

Обвинения в хакерских атаках

Первые сообщения о вмешательстве России в избирательный процесс в США появились в разгар президентской кампании в июле 2016 года, после взлома переписки руководства Демократической партии США, которая была опубликована на сайте WikiLeaks. Тогда выяснилось, что в ходе праймериз Национальный комитет партии поддерживал экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, действуя в ущерб Берни Сандерсу. Затем последовала публикация электронных писем Хиллари Клинтон и главы ее избирательного штаба Джона Подесты, вскрывшая немало фактов о внутрипартийных механизмах. Клинтон тогда утверждала, что к взлому почты имели отношение российские хакеры и у нее есть "достоверные сведения" о намерении Москвы повлиять на ход президентских выборов. Согласно же заявлению WikiLeaks, документы были получены от инсайдеров в Демократической партии.

7 октября 2016 г. было обнародовано совместное заявление Министерства национальной безопасности США и офиса директора Национальной разведки (координирует работу разведывательного сообщества США, включающее 17 ведомств), в котором утверждалось, что хакерские атаки против американских граждан и учреждений были проведены под руководством правительства РФ и были призваны повлиять на избирательный процесс.

В декабре 2016 г. The Washington Post опубликовала выдержки из доклада ЦРУ о том, что связанные с российским правительством люди снабжали WikiLeaks украденными письмами Демократической партии и избирательного штаба Хиллари Клинтон. По мнению представителей спецслужб, целью этой операции был не просто подрыв доверия к американской политической системе, а помощь в избрании Дональда Трампа.

29 декабря 2016 г. США ввели санкции в отношении Федеральной службы безопасности и Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС России, обвинив их во вмешательстве в американские выборы, и объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов, которых президент Барак Обама назвал "сотрудниками российской разведки".

6 января 2017 г. управление директора Национальной разведки опубликовало доклад, где "с высокой степенью уверенности" заявлялось, что хакерские атаки на компьютерные системы в США были предприняты по личному указанию президента Владимира Путина с целью "подорвать общественное доверие к демократическому процессу в США" и дискредитировать Хиллари Клинтон, чтобы повысить шансы Дональда Трампа. Прямых доказательств в пользу такой версии в докладе нет. Отказ опубликовать их объяснялся необходимостью защиты источников информации.

19 января 2017 г. появились сообщения, что американские спецслужбы занимаются проверкой пенсионных выплат россиянам, проживающим в США. Спецслужбы подозревают, что эти выплаты могли пойти на оплату услуг хакеров или быть переданы посредникам для последующего перевода в штаб Дональда Трампа.

5 июня 2017 г. портал The Intercept обнародовал выдержки из доклада Агентства национальной безопасности (АНБ), в котором утверждалось, что ГРУ Генштаба ВС России осуществило кибератаку на поставщика программного обеспечения, использующегося при голосовании в США. Информации, подтверждающей причастность российской разведки к хакерским атакам, портал не привел.

Обвинения в адрес команды Трампа

Параллельно развивается скандал, основанием для которого стали подозрения в отношении людей из близкого окружения Дональда Трампа в контактах с Россией.

13 февраля 2017 г. из-за обвинений в контактах с Москвой ушел в отставку помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн. Его заподозрили в обсуждении вопроса о снятии антироссийских санкций с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком в ходе встречи, состоявшейся в декабре 2016 г.

15 февраля 2017 г. газета The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме сообщила о контактах членов избирательного штаба и переходной команды Трампа с широким кругом российских граждан, включая "сотрудников разведки и членов правительства". В частности, по данным газеты, такие встречи проводили бизнесмен и советник Дональда Трампа по внешней политике Картер Пейдж, политконсультант Роджер Стоун, бывший руководитель избирательного штаба Трампа бизнесмен Пол Манафорт, ответственный за связи с общественностью советник предвыборного штаба Борис Эпштейн. Все они отвергли обвинения.

В начале марта 2017 г. о решении "временно отстраниться" от следствия, связанного с предвыборной кампанией Трампа, объявил генеральный прокурор и министр юстиции Джефф Сешнс. Причиной этого шага стали обвинения демократов в том, что в ходе сенатских слушаний при его утверждении на пост он скрыл факт встречи с российским послом Сергеем Кисляком.

23 марта 2017 г. телеканал CNN со ссылкой на неназванный источник в ФБР сообщил, что сотрудники предвыборного штаба Дональда Трампа могли сотрудничать с российскими агентами, чтобы координировать распространение сведений, вредящих избирательной кампании Хиллари Клинтон.

28 марта 2017 г. американские СМИ опубликовали сведения о контактах зятя Дональда Трампа - Джареда Кушнера - с послом России Сергеем Кисляком и главой находящегося под американскими санкциями Внешэкономбанка Сергеем Горьковым. Встречи состоялись в конце 2016 г, когда Кушнер был главным связующим звеном для контактов переходной команды избранного президента с зарубежными правительствами и чиновниками. Кушнера подозревают в обсуждении вопроса о снятии санкций в обмен на инвестиции в недвижимость семьи Трамп.

26 мая 2017 г. The Washington Post распространила информацию о том, что Джаред Кушнер обсуждал с послом РФ Сергеем Кисляком возможность создания секретного канала связи между переходной командой Дональда Трампа и Кремлем.

Расследование и слушания в Конгрессе

Расследование приписываемого России вмешательства в американские выборы началось практически сразу после избрания Дональда Трампа 8 ноября 2016 г. Его проводят Министерство юстиции, спецслужбы (ЦРУ, ФБР, АНБ) и обе палаты Конгресса (комитеты по разведке Сената и Палаты представителей, а также сенатский комитет по юридическим вопросам). Расследование ведется по нескольким направлениям: взлом компьютерной системы Национального комитета Демократической партии; исследование финансовых операций российских компаний и граждан, предположительно связанных с окружением Дональда Трампа; изучение сведений о личных встречах и телефонных разговорах людей из команды Трампа с представителями России.

20 марта 2017 г. в ходе слушаний в комитете по разведке Палаты представителей выступили директор ФБР Джеймс Коми и глава АНБ Майкл Роджерс. На вопрос конгрессменов, есть ли прямые доказательства того, что Россия манипулировала результатами голосования в колеблющихся штатах, оба ответили, что таких данных у них нет. Дальнейшее расследование завязло во внутрипартийной борьбе. Демократы обвинили главу комитета республиканца Девина Нуньеса в сговоре с командой Трампа и потребовали его отставки. В начале апреля Нуньес отстранился от расследования.

3 мая 2017 г. аналогичные слушания провел юридический комитет. Сената. В их ходе директор ФБР Джеймс Коми назвал Россию "величайшей угрозой среди наций на Земле" для американской демократии и заявил, что РФ продолжает вмешиваться в политические процессы в США и других странах. Однако он не смог дать прямых ответов на вопрос о связях команды нынешнего президента США с РФ, сославшись на конфиденциальность информации. 4 мая на брифинге для членов комитета по разведке Палаты представителей он также не привел доказательств.

После того как 9 мая Дональд Трамп уволил Джеймса Коми с должности директора ФБР, демократы и часть республиканцев расценили эту меру как попытку остановить расследование российского вмешательства в президентские выборы. Оппоненты Дональда Трампа потребовали проведения в Конгрессе нового расследования (в дополнение к уже ведущимся), однако пока эта инициатива не нашла поддержки республиканцев.

Меры по противодействию "российскому вмешательству"

В начале мая 2017 г. обе палаты Конгресса США одобрили закон о бюджете американского разведывательного сообщества (подписан президентом 5 мая), в котором отдельная глава посвящена России. Она предусматривает создание спецкомитета для борьбы со "скрытым влиянием" России и ужесточение режима перемещения российских дипломатов в США. В состав комитета войдут представители Госдепартамента, министерств обороны, финансов, энергетики, юстиции и разведывательных структур. Ежегодно они будут отчитываться перед Конгрессом о своей деятельности и сообщать о замеченных попытках влияния со стороны российских властей. Кроме того, Минюст США назначил спецпрокурора для расследования предполагаемых связей окружения Трампа с Россией и возможного влияния Москвы на президентские выборы в США 4 ноября 2016 г. Следствие возглавит экс-директор ФБР Роберт Мюллер (возглавлял ведомство в 2001-2013 гг.).

Реакция Дональда Трампа

Дональд Трамп не раз отвергал обвинения в адрес своей команды в связях с Россией. В своем аккаунте в Twitter, а также в интервью телеканалу CBS 30 апреля он назвал историю о предполагаемой предвыборной координации своих действий с РФ - "фейком" и "политической охотой на ведьм". В конце мая 2017 г. стало известно, что в администрации президента США намерены создать специальный штаб по взаимодействию с правоохранительными органами и СМИ в рамках расследования дела о влиянии России. Этот штаб призван отражать нападки в адрес президента и реагировать на утечки в СМИ, допускаемые федеральными органами.

Реакция России

В Москве на самом высоком уровне не раз отвергали заявления о том, что Россия пыталась вмешиваться в предвыборные процессы в США. Президент России Владимир Путин 27 октября 2016 г., выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", причислил разговоры о российском влиянии на выборы президента США к числу "мифических, придуманных проблем" и назвал их "истерией". 2 июня 2017 г. Владимир Путин, отвечая на вопросы на пленарном заседании ПМЭФ, рассказал, что читал американские отчеты о якобы вмешательстве России в выборы президента США и в этих отчетах "нет ничего конкретного, там только предположения и выводы на основе предположений".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, 9 января 2017 г. комментируя выводы американских спецслужб, назвал их "беспочвенными" и "любительскими". Министр иностранных дел России Сергей Лавров неоднократно заявлял об усталости от сообщений о "вмешательстве России в выборы США". По мнению главы МИД РФ, в США пытаются "использовать русофобскую карту во внутриполитической борьбе, в том числе со стороны тех, кто не смог принять результаты выборов, которые состоялись в полном соответствии с американской конституцией" (4 мая 2017 г.).