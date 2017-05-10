"Комичная" ситуация: что известно об отставке главы ФБР

Джеймс Коми получил степень доктора юриспруденции Чикагского университета в 1985 году и занимал различные позиции в государственном секторе. В 2003 году при администрации Джорджа Буша-младшего стал заместителем генпрокурора США, после чего ушел в частный сектор в 2005 году и работал в таких компаниях, как Lockheed Martin и HSBC Holdings.

В 2013 году он вернулся на госслужбу – президент Барак Обама назначил Коми на пост директора ФБР. Именно на этой позиции его деятельность стала широко обсуждаться в СМИ.

Заявления Коми широко освещались в прессе и влияли на рейтинг одобрения экс-главы американской дипломатии Хиллари Клинтон на президентских выборах, так как он отвечал за расследование дела об использовании экс-госсекретарем личного компьютерного сервера для ведения служебной переписки.