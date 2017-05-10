"Комичная" ситуация: что известно об отставке главы ФБР

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Во вторник Белый Дом распространил заявление о том, что президент Дональд Трамп отправил в отставку директора Федерального Бюро Расследований (ФБР) Джеймса Коми. Президент принял решение исходя из рекомендаций генпрокурора Джеффа Сешнса. О причинах отставки и реакции американского общества – в материале ТАСС.
Джеймс Коми получил степень доктора юриспруденции Чикагского университета в 1985 году и занимал различные позиции в государственном секторе. В 2003 году при администрации Джорджа Буша-младшего стал заместителем генпрокурора США, после чего ушел в частный сектор в 2005 году и работал в таких компаниях, как Lockheed Martin и HSBC Holdings.
В 2013 году он вернулся на госслужбу – президент Барак Обама назначил Коми на пост директора ФБР. Именно на этой позиции его деятельность стала широко обсуждаться в СМИ.
Заявления Коми широко освещались в прессе и влияли на рейтинг одобрения экс-главы американской дипломатии Хиллари Клинтон на президентских выборах, так как он отвечал за расследование дела об использовании экс-госсекретарем личного компьютерного сервера для ведения служебной переписки.
Как утверждает Белый Дом, причина отставки Коми заключается в тех ошибках, которые он допустил в заключительной части этого расследования.
Первый заместитель министра юстиции и генерального прокурора США Род Розенстайн заявил, что Коми "был не прав, узурпировав полномочия генерального прокурора 5 июля 2016 года. Он объявил о своем выводе о необходимости закрыть дело (Клинтон – Прим. ТАСС) без дальнейшего уголовного преследования".
Розенстайн также пояснил, что "директор ФБР не уполномочен делать подобные заявления".
Заявления по случаю отставки Коми сделали как республиканцы, так и демократы. Причем последние – в исключительно негативном ключе.
Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что "перезагрузка (увольнение Коми – Прим. ТАСС) будет на пользу и ФБР, и всей стране".
Группа законодателей-демократов сразу после отставки Коми потребовала назначить независимого спецпрокурора для поиска следов сговора между штабом Трампа и Россией перед всеобщими выборами 2016 года.
Глава демократической фракции меньшинства в верхней палате Конгресса США Чак Шумер заявил, что если Розенстайн "не назначит независимого спецпрокурора, то у каждого американца будет законное основание подозревать, что решение уволить директора Коми было составной частью попытки замести следы".
Бывший пресс-секретарь Клинтон Брайан Фэллон полагает, что Трамп отправил в отставку Коми, так как тот представлял для него опасность (некоторые СМИ утверждают, что Коми был уволен в связи с проводящимся в ФБР расследованием приписываемого РФ вмешательства в выборы).
При этом старший советник президента США Келлиэнн Конуэй заявила, что увольнение Коми "не имеет никакого отношения" к России.
Президент США увольнял главу ФБР лишь один раз – в 1993 году, когда Билл Клинтон уволил директора Уильяма Сешнса за использование последним самолета ФБР в личных целях и установление системы наблюдения в своем доме за счет американских налогоплательщиков.
В заявлении Белого Дома об отставке Коми говорится, что поиски нового временного главы ФБР начнутся "немедленно".
Как заявил телеканал CNN со ссылкой на письмо генерального прокурора Джеффа Сешнса, исполнять обязанности директора будет заместитель главы ФБР Эндрю Маккейб, присоединившийся к правоохранительной структуре еще в 1996 году. Примечательно, что заместителем он стал только в январе 2017 года, а на должность Маккейба назначил сам Джеймс Коми.
Александр Мосесов