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Минюст поставил в вину Коми ошибки в конце расследования "электронного скандала" Клинтон

Международная панорама
10 мая, 2:54 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

Коми отказался "признать практически всеобщее суждение о допущенных ошибках" и фактически "узурпировал полномочия генпрокурора", заявил первый замминистра юстиции США Род Розенстайн

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Род Розенстайн

Род Розенстайн

© EPA/JIM LO SCALZO

НЬЮ-ЙОРК, 10 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Одной из причин освобождения Джеймса Коми от обязанностей директора ФБР стали его ошибки в заключительной части расследования дела об использовании Хиллари Клинтон личного компьютерного сервера для ведения служебной переписки в бытность ее госсекретарем США. Коми отказался "признать практически всеобщее суждение о допущенных ошибках". Такое пояснение изложил во вторник первый заместитель министра юстиции и генерального прокурора США Род Розенстайн.

"Я не могу одобрять то, каким образом директор ФБР подошел к заключительной части расследования электронной почты госсекретаря Клинтон, и я отказываюсь понимать его отказ признать практически всеобщее суждение, что он допустил ошибку. Практически все считают, что директор (ФБР) допустил серьезные ошибки, в этом плане мнение людей самых различных убеждений и взглядов совпадает", - пояснил Розенстайн.

Он уточнил, какую именно ошибку совершил Коми. "Директор был не прав, узурпировав полномочия генерального прокурора 5 июля 2016 года. Он объявил о своем выводе о необходимости закрыть дело (Клинтон) без дальнейшего уголовного преследования", - подчеркнул заместитель министра юстиции, констатировав, что "директор ФБР не уполномочен делать подобные заявления".

Как известно, в октябре 2016 года директор ФБР Коми возобновил расследование дела об использовании Клинтон личного почтового электронного ящика для ведения служебной переписки. Позже, за два дня до всеобщих выборов в США, ФБР заявило, что новое расследование не выявило нарушений, которые могли бы расцениваться как уголовное преступление, однако сам факт такого разбирательства, как считает Клинтон, повлиял на настроения американцев.

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Увольнение Джеймса Коми с поста главы ФБР
Персоны
Коми, Джеймс Клинтон, Хиллари
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