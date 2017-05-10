Трамп уволил Коми с поста директора ФБР

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ВАШИНГТОН, 10 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент США Дональд Трамп отстранил директора ФБР Джеймса Коми от выполнения своих обязанностей. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы Белого дома.
Как она сообщила, такое решение глава государства принял по рекомендации генерального прокурора США Джеффа Сешнса и его заместителя Рода Розенштайна.
"ФБР является одним из самых уважаемых институтов нашей страны, и сегодняшний день ознаменует новое начало для предмета гордости наших правоохранительных органов", - приводит Белый дом слова Трампа.
В документе отмечается, что кандидатов на пост нового руководителя ведомства начнут подбирать незамедлительно.
В послании, которое было доставлено Коми курьером, подчеркивалось, что его отстранение от должности "вступает в силу немедленно", а причина его увольнения заключается в том, что он "не смог эффективно руководить ФБР"