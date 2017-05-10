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Трамп уволил Коми с поста директора ФБР

Международная панорама
10 мая, 0:54 дата обновления: 10 мая, 1:18 UTC+3

Как сообщается, причиной увольнения стало то, что Коми не смог эффективно руководить ведомством

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Джеймс Коми

Джеймс Коми

© EPA/MICHAEL REYNOLDS

ВАШИНГТОН, 10 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент США Дональд Трамп отстранил директора ФБР Джеймса Коми от выполнения своих обязанностей. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы Белого дома.

Как она сообщила, такое решение глава государства принял по рекомендации генерального прокурора США Джеффа Сешнса и его заместителя Рода Розенштайна.

"ФБР является одним из самых уважаемых институтов нашей страны, и сегодняшний день ознаменует новое начало для предмета гордости наших правоохранительных органов", - приводит Белый дом слова Трампа.

В документе отмечается, что кандидатов на пост нового руководителя ведомства начнут подбирать незамедлительно. 

В послании, которое было доставлено Коми курьером, подчеркивалось, что его отстранение от должности "вступает в силу немедленно", а причина его увольнения заключается в том, что он "не смог эффективно руководить ФБР"

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Коми, Джеймс Трамп, Дональд
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