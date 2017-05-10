CNN: исполнять обязанности директора ФБР будет заместитель Коми

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Заместитель главы Федерального бюро расследований (ФБР) США Эндрю Маккейб будет исполнять обязанности директора Бюро после отставки Джеймса Коми.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на письмо генерального прокурора США Джеффа Сешнса.

Ранее в Белом доме отметили, что кандидатов на пост нового руководителя ведомства начнут подбирать незамедлительно.

Президент США Дональд Трамп отправил в отставку главу ФБР во вторник. Такое решение американский лидер принял по рекомендации генерального прокурора и его заместителя Рода Розенстайна, он объяснил это тем, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои функции.

Коми занимал пост директора ФБР менее четырех лет. Он был назначен главой Бюро в июне 2013 года экс-президентом США Бараком Обамой. В июле 2013 года Сенат утвердил его на этом посту. До этого Коми работал главным советником в аэрокосмической корпорации Lockheed Martin и инвестиционной компании Bridgewater Associates.