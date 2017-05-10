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CNN: исполнять обязанности директора ФБР будет заместитель Коми

Международная панорама
10 мая, 4:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, мая. /ТАСС

Ранее сообщалось, что кандидатов на пост нового руководителя ведомства начнут подбирать незамедлительно

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Заместитель главы Федерального бюро расследований (ФБР) США Эндрю Маккейб будет исполнять обязанности директора Бюро после отставки Джеймса Коми.

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© EPA/JIM LO SCALZO

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СМИ: американские спецслужбы не были предупреждены об отставке Коми

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на письмо генерального прокурора США Джеффа Сешнса.

Ранее в Белом доме отметили, что кандидатов на пост нового руководителя ведомства начнут подбирать незамедлительно.

Президент США Дональд Трамп отправил в отставку главу ФБР во вторник. Такое решение американский лидер принял по рекомендации генерального прокурора и его заместителя Рода Розенстайна, он объяснил это тем, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои функции.

Коми занимал пост директора ФБР менее четырех лет. Он был назначен главой Бюро в июне 2013 года экс-президентом США Бараком Обамой. В июле 2013 года Сенат утвердил его на этом посту. До этого Коми работал главным советником в аэрокосмической корпорации Lockheed Martin и инвестиционной компании Bridgewater Associates.

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