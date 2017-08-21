Школьная форма-хамелеон и кроссовки на 3D-принтере: как инновации изменят российскую моду

МОСКВА, 21 августа. /Корр. ТАСС Анна Топорова/. Российская индустрия моды в течение ближайших лет может измениться до неузнаваемости: школьники будут носить форму-хамелеон, которая меняет цвет в зависимости от настроения, подростки - ходить в кроссовках, напечатанных на 3D-принтере, а молодые отечественные дизайнеры займут значительную долю рынка, потеснив крупных производителей. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты, участвующие в FashionNet.

FashionNet - проект, созданный для внедрения в рамках Национальной технологической инициативы (НТИ) новых технологий в индустрию моды. Инициатором создания FashionNet стала рабочая группа, объединяющая ведущих российских предпринимателей в сфере моды, дизайна и IT.

"Среди участников рабочей группы FashionNet как лидеры рынка - крупные производители одежды, сумок, ретейлеры, - так и ведущие профильные вузы. В орбите также находятся компании, которые создают сервисы, продукты и программное обеспечение для логистических компаний, производителей, дизайнеров, в том числе создают новые материалы", - рассказал ТАСС соруководитель рабочей группы FashionNet, заместитель главы Минэкономразвития Олег Фомичев.

В глобальном плане Национальная технологическая инициатива предусматривает формирование принципиально новых рынков и создание условий для глобального технологического лидерства России к 2035 году. В рамках инициативы российские предприниматели разрабатывают высокотехнологичные продукты в девяти различных сферах. Десятое направление - в сфере моды - официально может быть утверждено уже этой осенью, рассказал ТАСС директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков, курирующий НТИ.

Новый рынок надо вырастить

FashionNet нацелен на увеличение количества новых российских брендов и удвоение к 2030 году внутреннего рынка торговли одеждой, обувью и аксессуарами, который сейчас оценивается в €40 млрд с долей отечественного производства в 25%. Еще одна из задач - развитие экспортного потенциала отечественной продукции.

Программа FashionNet развивает несколько направлений, но приоритетны два из них. Переформатирование традиционного рынка моды: технологий производства, сбыта, логистики и продажи конечному клиенту. А также создание совершенно новых по своим характеристикам видов одежды, обуви и аксессуаров.

Долгосрочные стратегии в логике формирующегося рынка FashionNet уже реализуют Bosco, Meucci, "Новард" ("Эконика"), Gloria Jeans, ЦУМ и другие компании, сообщил новый генеральный директор Российской венчурной компании-проектного офиса НТИ Александр Повалко.

Среди стартапов, которые развиваются в новой парадигме роботизации, цифровизации, носимых технологий, перспективных материалов и аддитивных разработок, он назвал платформу рекомендаций фэшн-блогеров и профессиональных стилистов Style Counsel, а также услуги по виртуальной примерке одежды и обуви в 3D - Dressformer и Try.Fit.

Недавно публично заявил об интересе к новым технологиям производитель косметики Faberlic. Компания решила сделать акцент на fashion-направлении и сейчас ищет стартапы с помощью акселератора GenerationS в области инновационных материалов, роботизации пошива, big data для оценки спроса и трендов и т.д.

По мнению второго соруководителя рабочей группы и президента российской Национальной палаты моды Александра Шумского, главным действующими лицами FashionNet станут молодые дизайнеры, создающие свои бренды. "Но дизайнера, а точнее руководителя своего бренда, надо еще вырастить, чтобы мода у нас перестала быть маргинальной", - добавил он.

Именно поэтому рабочая группа FashionNet займется развитием новых компетенций и кадров. "Трансформация рынка моды повлечет за собой необходимость формирования новых профессий. Рабочая группа прорабатывает новые профили компетенций совместно с университетами ИТМО, Санкт-Петербургским политехом имени Петра Великого, РАНХиГС, РГСУ, а также факультетом коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ", - подчеркнул глава РВК Повалко.

При этом нужны как образовательные программы, так и услуги, направленные на то, чтобы творческие люди могли легко и эффективно управлять своими небольшими бизнесами, полагает советник департамента проектной и инновационной деятельности университета ИТМО и директор венчурного интегратора CLMI Ventures в Каннах Константин Карчмарский.

Переформатирование рынка

Схема производства и потребления в ближайшие 10 лет изменится до неузнаваемости, говорит соруководитель группы FashionNet Шумский. Эти изменения коснутся владельцев фабрик, а не конечных потребителей, для последних товар будет только дешеветь, полагает он. "Останется миллиард рубашек и джинсов, но они будут по-другому производиться, доставляться, покупаться и сегментироваться. И количество брендов внутри этого миллиарда вырастет", - отметил Шумский.

Новый рынок FashionNet, который должен вырасти на месте традиционной индустрии, в первую очередь будет строиться на использовании технологий искусственного интеллекта, больших данных, на новых способах производства, в том числе аддитивных. "Например, в автоиндустрии промышленные роботы задействованы уже лет тридцать, а в производстве одежды они только появились. То есть основу до сих пор составляет ручной труд", - говорит Шумский.

В это время Adidas недавно выпустил первую партию кроссовок, напечатанных на 3D-принтере. К тому же сейчас бренд запускает автоматизированные производства Speedfactory в разных странах, продолжил он. "Пока это доли процента в общей массе, но буквально через 5-7 лет фабрики в Бангладеш и Кении, которые шьют сегодня кроссовки, рискуют остаться без работы. Это повлияет и на логистический рынок: объемы перевозок потребительских товаров сильно сократятся", - приводит пример Шумский. Рост количества новых брендов во многом связан и с локализаций производства на рынках потребления, отмечает он.

Советник департамента проектной и инновационной деятельности университета ИТМО в свою очередь предлагает не хоронить логистику совсем. "Из-за упомянутых изменений, меняется вся цепочка поставок - от молекулы до потребителя - целиком. Это будет интеллектуальная логистика, которая никак не похожа на поставки гимнастерок эшелонами", - пояснил эксперт.

Для инновационного развития глобальные импортно-экспортные цепочки поставок должны работать без единой помехи, точно и максимально быстро, уверен Карчмарский. "Я знаю, что над этим работают, но пока неприятных вопросов больше, чем конструктивных действий. Пошлины, если мы хотим конкурировать на рынке продукции с высокой добавленной стоимостью, имеют только негативное воздействие. Также очень важна доступность капитала, легкость его движения, низкий процент по кредитам", - добавил он.

База есть

На российском рынке есть все элементы, формирующие индустрию: ткани, (правда, преимущественно для спецодежды), дистрибьюторы зарубежных тканей, производства, оптовые дистрибьюторы одежды, дизайнеры, розничная торговля, а также операторы, работающие с остатками, отметил генеральный директор исследовательской компании в индустрии моды Y-Consulting Дарья Ядерная. "Однако связи и оперативность реагирования между этими элементами очень сложны и непрозрачны, а ведь именно связи и формируют индустрию", - отмечает она.

Инициатива FashionNet позволит за счет технологий объединить эти элементы в одно целое и сделать более прозрачным и быстрым их взаимодействие, что сразу сделает нас более конкурентоспособными, полагает Ядерная.

Российская индустрия моды не находится сейчас на пике своего развития, отмечает вице-президент по стратегии и инвестициям фонда "Сколково" Екатерина Иноземцева. "С моей точки зрения, основная проблема кроется в устаревшем оборудовании, отсутствии качественного сырья. И при этом хочется отметить высочайший уровень творческой составляющей: наши дизайнеры дадут фору любому иностранному производителю", - говорит она.

Иноземцева полагает, что не нужно пытаться догонять индустрию моды сегодняшнего дня, надо сразу создавать индустрию моды будущего. "А будущее мира моды - за высокими технологиями: IT, новые материалы, роботизация. Это те области, где у нас традиционно сильна и научная, и образовательная база. И уже сейчас мы видим большое количество технологических стартапов, которые в своих разработках так или иначе обращаются к технологиям, которые могут быть внедрены в будущую индустрию моды", - отметила вице-президент по стратегии и инвестициям фонда "Сколково".

Умные ткани

В Минпромторге инициативу создания рынка FashionNet уже назвали своевременной и интересной. По словам представителя пресс-службы министерства, если еще недавно казалось, что текстильный дизайн - это область, которая не изменится с развитием технологий, то сейчас новое поколение высокотехнологичных дизайнеров начало "добавлять интеллект" во все: от ковров до одежды.

С ним согласен и соруководитель рабочей группы FashionNet Шумский, который считает, что в перспективе 10 лет у нас полностью изменится представление о тканях. Например, у дорожных рабочих может появиться стандарт рабочей формы из ткани, которая способна накапливать свет, а потом светиться в темноте. Первые образцы с такими свойствами из Южной Кореи уже появились на международном рынке.

Или школьники смогут носить форму из ткани, которая меняет цвет в зависимости от настроения человека. "Учитель посмотрел на класс и все про каждого понял, кто не выспался, кто в каком настроении. Мы сейчас смеемся над этим, но для детей и преподавателей это облегчит коммуникацию и понимание", - заметил руководитель исследовательской группы FashionNet Андрей Дейнеко.

Также возможен симбиоз носимых технологий и одежды, где используются компоненты обратной медико-биологической связи. Это направление, которое развивает FashionNet, для людей с особенностями развития. Уже сейчас существуют специальные вшитые в одежду датчики, которые позволят людям, у которых парализована нижняя часть тела, предотвратить переохлаждение", - пояснил доцент РАНХиГС и руководитель Альянса российских арт-инженеров Сергей Карнаухов. Такая одежда впервые была представлена именно в Москве - на Mercedes-Benz Fashion Week Russia, добавил Шумский.

В Минпромторге напомнили, что у России есть конкурентоспособные компетенции в области применения умных тканей. Эти наработки успешно применяются и в смежных отраслях - автомобилестроении, авиастроении, строительстве, медицине, сельском хозяйстве, спортивной одежде, а также в части обеспечения нужд обороны страны. "В 2016 году наибольший рост произошел в производстве спецодежды - на 40% и в производстве технического текстиля, включая нетканые материалы - на 26,6%. И в этом году эта тенденция сохраняется", - приводит статистику пресс-служба.

От ипортозамещения к "импортоопережению"

В Минпромторге также добавили, что ведомство довольно результатами импортозамещения и переходит на стадию "импортоопережения", которая предполагает создание разработок с последующим массовым выпуском потребительских изделий: одежды, обуви, галантереи. "Это самый трудный этап, который наиболее интересен для молодых дизайнеров и менеджеров", - сообщили в Минпромторге.

У небольших дизайнерских брендов, которые сейчас не играют заметной роли на рынке, появляются большие возможности. За последние три года, по оценкам Национальной палаты моды, число новых российских брендов удвоилось. "Около 90% выпускников fashion-школ во всем мире создают свои бренды, такого раньше не было. И если несколько лет назад успешные онлайн-магазины гордились тем, что представляли 200-300 брендов, то сегодня норма - это 3 тыс. брендов", - рассказывает Шумский.

При этом количество новых брендов на мировом рынке будет только расти, уверены инициаторы FashionNet. Это в первую очередь связано с технологической трансформацией, сменой потребительских моделей поведения и снижением цены входа на fashion-рынок.

Мировой рынок торговли одеждой, по данным Международной федерации одежды (International Apparel Federation), оценивается в $1,8 трлн. К 2025 году IAF ожидает его удвоение. Если к этому показателю добавить обувь и аксессуары, то цифра по объему рынка составляет более $2,5 трлн. При этом российский сегмент составляет чуть более 1,5%, из них три четверти - это импорт, отметил Шумский.

Ретейл уходит в онлайн

Помимо изменения в производстве и логистике, скорее всего со временем произойдет стремительный переход ретейла в онлайн.

"Сейчас классический американский бренд Ralph Lauren закрыл свой флагманский магазин Polo на Пятой авеню, за который он платил аренду $68 тыс. в день. Магазин перестал работать даже как витрина, о бизнесе и речи нет", - рассказал исполнительный президент российской Национальной палаты моды. Аудитория, которая готова покупать в Ralph Lauren теперь покупает онлайн, пояснил он.

Эта тенденция наблюдается повсеместно: ретейлеры, обремененные нагрузкой в виде больших площадей и персонала, при падении продаж не способны конкурировать с сайтом. Не говоря уже о крупных интернет-игроках, которые тоже интересуются этим рынком. Amazon, например, заявил о желании стать крупнейшим fashion-продавцом в перспективе ближайших пяти лет.

Однако и в онлайне есть свои ограничители. Одна из главных проблем онлайн-торговли одеждой сейчас - это возвраты: люди возвращают одежду и обувь, которая не подошла им по размеру. Технологии, которые уменьшают возврат одежды, уже существуют, поясняет Шумский. 3D-сканирование - одна из них. В перспективе работать это может так: человек сканирует свою 3D-модель, загружает на сайт и получает вещь, подобранную или сшитую точно по его размерам.

"В 2000 году была одна компания, которая хотела делать измерения тела, чтобы люди заказывали Armani под себя. Они собрали около $200 млн и растратили их за 3-4 месяца, летая между Нью-Йорком и Лондоном с шампанским и проводя шоу. Тогда индустрия и технологии были не готовы. Сейчас все это созрело технологически", - убежден управляющий партнер венчурного фонда Almaz Capital Александр Галицкий.

Однако для массового внедрения технологии недостаточно наличия 3D-scan-стартапа (такие стартапы есть и в Москве) и желания магазина. Перестроиться следует и производителям. Для полноценной работы системы они должны начать делиться с магазинами электронными лекалами или 3D-моделями вещей, а это уже предмет защиты интеллектуальной собственности, обращает внимание Шумский. Другой серьезный барьер - защита персональных данных.

Поддержка индустрии

Эксперты и власти уверены, что государство достаточно эффективно поддерживает существующую легкую промышленность. Для отрасли предусмотрены субсидии, смягченная кредитная нагрузка, компенсация ставок, говорит Шумский.

Для предприятий малого бизнеса также работают различные виды и формы государственной поддержки, в том числе и финансовая, добавляют в Минпромторге.