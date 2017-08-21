Школьная форма-хамелеон и кроссовки на 3D-принтере: как инновации изменят российскую моду

Регионы РФ хотят закрыть многомиллиардные долги за энергоресурсы за счет модернизации ЖКХЭкономика и бизнес 21 августа, 11:52
США приостанавливают выдачу неиммиграционных виз по всей РоссииМеждународная панорама 21 августа, 11:52
Эсминец ВМС США John S. McCain и танкер Alnic MC. ДосьеБиографии и справки 21 августа, 11:45
Лавров: Россия и Египет руководствуются общими целями на Ближнем ВостокеПолитика 21 августа, 11:45
Мосгорсуд отменил арест долей предприятий семьи экс-главы Марий ЭлПроисшествия 21 августа, 11:43
Школьная форма-хамелеон и кроссовки на 3D-принтере: как инновации изменят российскую модуЭкономика и бизнес 21 августа, 11:34
Путин освободил от должности первого замминистра юстиции Сергея ГерасимоваПолитика 21 августа, 11:33
Меркель назвала ненормальным желание Шрёдера войти в совет директоров "Роснефти"Экономика и бизнес 21 августа, 11:30
Велогонщик Перкинс получил российский паспортСпорт 21 августа, 11:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 августа. /Корр. ТАСС Анна Топорова/. Российская индустрия моды в течение ближайших лет может измениться до неузнаваемости: школьники будут носить форму-хамелеон, которая меняет цвет в зависимости от настроения, подростки - ходить в кроссовках, напечатанных на 3D-принтере, а молодые отечественные дизайнеры займут значительную долю рынка, потеснив крупных производителей. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты, участвующие в FashionNet.
FashionNet - проект, созданный для внедрения в рамках Национальной технологической инициативы (НТИ) новых технологий в индустрию моды. Инициатором создания FashionNet стала рабочая группа, объединяющая ведущих российских предпринимателей в сфере моды, дизайна и IT.
"Среди участников рабочей группы FashionNet как лидеры рынка - крупные производители одежды, сумок, ретейлеры, - так и ведущие профильные вузы. В орбите также находятся компании, которые создают сервисы, продукты и программное обеспечение для логистических компаний, производителей, дизайнеров, в том числе создают новые материалы", - рассказал ТАСС соруководитель рабочей группы FashionNet, заместитель главы Минэкономразвития Олег Фомичев.
В глобальном плане Национальная технологическая инициатива предусматривает формирование принципиально новых рынков и создание условий для глобального технологического лидерства России к 2035 году. В рамках инициативы российские предприниматели разрабатывают высокотехнологичные продукты в девяти различных сферах. Десятое направление - в сфере моды - официально может быть утверждено уже этой осенью, рассказал ТАСС директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков, курирующий НТИ.
FashionNet нацелен на увеличение количества новых российских брендов и удвоение к 2030 году внутреннего рынка торговли одеждой, обувью и аксессуарами, который сейчас оценивается в €40 млрд с долей отечественного производства в 25%. Еще одна из задач - развитие экспортного потенциала отечественной продукции.
Программа FashionNet развивает несколько направлений, но приоритетны два из них. Переформатирование традиционного рынка моды: технологий производства, сбыта, логистики и продажи конечному клиенту. А также создание совершенно новых по своим характеристикам видов одежды, обуви и аксессуаров.
Долгосрочные стратегии в логике формирующегося рынка FashionNet уже реализуют Bosco, Meucci, "Новард" ("Эконика"), Gloria Jeans, ЦУМ и другие компании, сообщил новый генеральный директор Российской венчурной компании-проектного офиса НТИ Александр Повалко.
Среди стартапов, которые развиваются в новой парадигме роботизации, цифровизации, носимых технологий, перспективных материалов и аддитивных разработок, он назвал платформу рекомендаций фэшн-блогеров и профессиональных стилистов Style Counsel, а также услуги по виртуальной примерке одежды и обуви в 3D - Dressformer и Try.Fit.
Недавно публично заявил об интересе к новым технологиям производитель косметики Faberlic. Компания решила сделать акцент на fashion-направлении и сейчас ищет стартапы с помощью акселератора GenerationS в области инновационных материалов, роботизации пошива, big data для оценки спроса и трендов и т.д.
По мнению второго соруководителя рабочей группы и президента российской Национальной палаты моды Александра Шумского, главным действующими лицами FashionNet станут молодые дизайнеры, создающие свои бренды. "Но дизайнера, а точнее руководителя своего бренда, надо еще вырастить, чтобы мода у нас перестала быть маргинальной", - добавил он.
Именно поэтому рабочая группа FashionNet займется развитием новых компетенций и кадров. "Трансформация рынка моды повлечет за собой необходимость формирования новых профессий. Рабочая группа прорабатывает новые профили компетенций совместно с университетами ИТМО, Санкт-Петербургским политехом имени Петра Великого, РАНХиГС, РГСУ, а также факультетом коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ", - подчеркнул глава РВК Повалко.
При этом нужны как образовательные программы, так и услуги, направленные на то, чтобы творческие люди могли легко и эффективно управлять своими небольшими бизнесами, полагает советник департамента проектной и инновационной деятельности университета ИТМО и директор венчурного интегратора CLMI Ventures в Каннах Константин Карчмарский.
Схема производства и потребления в ближайшие 10 лет изменится до неузнаваемости, говорит соруководитель группы FashionNet Шумский. Эти изменения коснутся владельцев фабрик, а не конечных потребителей, для последних товар будет только дешеветь, полагает он. "Останется миллиард рубашек и джинсов, но они будут по-другому производиться, доставляться, покупаться и сегментироваться. И количество брендов внутри этого миллиарда вырастет", - отметил Шумский.
Новый рынок FashionNet, который должен вырасти на месте традиционной индустрии, в первую очередь будет строиться на использовании технологий искусственного интеллекта, больших данных, на новых способах производства, в том числе аддитивных. "Например, в автоиндустрии промышленные роботы задействованы уже лет тридцать, а в производстве одежды они только появились. То есть основу до сих пор составляет ручной труд", - говорит Шумский.
В это время Adidas недавно выпустил первую партию кроссовок, напечатанных на 3D-принтере. К тому же сейчас бренд запускает автоматизированные производства Speedfactory в разных странах, продолжил он. "Пока это доли процента в общей массе, но буквально через 5-7 лет фабрики в Бангладеш и Кении, которые шьют сегодня кроссовки, рискуют остаться без работы. Это повлияет и на логистический рынок: объемы перевозок потребительских товаров сильно сократятся", - приводит пример Шумский. Рост количества новых брендов во многом связан и с локализаций производства на рынках потребления, отмечает он.
Советник департамента проектной и инновационной деятельности университета ИТМО в свою очередь предлагает не хоронить логистику совсем. "Из-за упомянутых изменений, меняется вся цепочка поставок - от молекулы до потребителя - целиком. Это будет интеллектуальная логистика, которая никак не похожа на поставки гимнастерок эшелонами", - пояснил эксперт.
Для инновационного развития глобальные импортно-экспортные цепочки поставок должны работать без единой помехи, точно и максимально быстро, уверен Карчмарский. "Я знаю, что над этим работают, но пока неприятных вопросов больше, чем конструктивных действий. Пошлины, если мы хотим конкурировать на рынке продукции с высокой добавленной стоимостью, имеют только негативное воздействие. Также очень важна доступность капитала, легкость его движения, низкий процент по кредитам", - добавил он.
На российском рынке есть все элементы, формирующие индустрию: ткани, (правда, преимущественно для спецодежды), дистрибьюторы зарубежных тканей, производства, оптовые дистрибьюторы одежды, дизайнеры, розничная торговля, а также операторы, работающие с остатками, отметил генеральный директор исследовательской компании в индустрии моды Y-Consulting Дарья Ядерная. "Однако связи и оперативность реагирования между этими элементами очень сложны и непрозрачны, а ведь именно связи и формируют индустрию", - отмечает она.
Инициатива FashionNet позволит за счет технологий объединить эти элементы в одно целое и сделать более прозрачным и быстрым их взаимодействие, что сразу сделает нас более конкурентоспособными, полагает Ядерная.
Российская индустрия моды не находится сейчас на пике своего развития, отмечает вице-президент по стратегии и инвестициям фонда "Сколково" Екатерина Иноземцева. "С моей точки зрения, основная проблема кроется в устаревшем оборудовании, отсутствии качественного сырья. И при этом хочется отметить высочайший уровень творческой составляющей: наши дизайнеры дадут фору любому иностранному производителю", - говорит она.
Иноземцева полагает, что не нужно пытаться догонять индустрию моды сегодняшнего дня, надо сразу создавать индустрию моды будущего. "А будущее мира моды - за высокими технологиями: IT, новые материалы, роботизация. Это те области, где у нас традиционно сильна и научная, и образовательная база. И уже сейчас мы видим большое количество технологических стартапов, которые в своих разработках так или иначе обращаются к технологиям, которые могут быть внедрены в будущую индустрию моды", - отметила вице-президент по стратегии и инвестициям фонда "Сколково".
В Минпромторге инициативу создания рынка FashionNet уже назвали своевременной и интересной. По словам представителя пресс-службы министерства, если еще недавно казалось, что текстильный дизайн - это область, которая не изменится с развитием технологий, то сейчас новое поколение высокотехнологичных дизайнеров начало "добавлять интеллект" во все: от ковров до одежды.
С ним согласен и соруководитель рабочей группы FashionNet Шумский, который считает, что в перспективе 10 лет у нас полностью изменится представление о тканях. Например, у дорожных рабочих может появиться стандарт рабочей формы из ткани, которая способна накапливать свет, а потом светиться в темноте. Первые образцы с такими свойствами из Южной Кореи уже появились на международном рынке.
Или школьники смогут носить форму из ткани, которая меняет цвет в зависимости от настроения человека. "Учитель посмотрел на класс и все про каждого понял, кто не выспался, кто в каком настроении. Мы сейчас смеемся над этим, но для детей и преподавателей это облегчит коммуникацию и понимание", - заметил руководитель исследовательской группы FashionNet Андрей Дейнеко.
Также возможен симбиоз носимых технологий и одежды, где используются компоненты обратной медико-биологической связи. Это направление, которое развивает FashionNet, для людей с особенностями развития. Уже сейчас существуют специальные вшитые в одежду датчики, которые позволят людям, у которых парализована нижняя часть тела, предотвратить переохлаждение", - пояснил доцент РАНХиГС и руководитель Альянса российских арт-инженеров Сергей Карнаухов. Такая одежда впервые была представлена именно в Москве - на Mercedes-Benz Fashion Week Russia, добавил Шумский.
В Минпромторге напомнили, что у России есть конкурентоспособные компетенции в области применения умных тканей. Эти наработки успешно применяются и в смежных отраслях - автомобилестроении, авиастроении, строительстве, медицине, сельском хозяйстве, спортивной одежде, а также в части обеспечения нужд обороны страны. "В 2016 году наибольший рост произошел в производстве спецодежды - на 40% и в производстве технического текстиля, включая нетканые материалы - на 26,6%. И в этом году эта тенденция сохраняется", - приводит статистику пресс-служба.
В Минпромторге также добавили, что ведомство довольно результатами импортозамещения и переходит на стадию "импортоопережения", которая предполагает создание разработок с последующим массовым выпуском потребительских изделий: одежды, обуви, галантереи. "Это самый трудный этап, который наиболее интересен для молодых дизайнеров и менеджеров", - сообщили в Минпромторге.
У небольших дизайнерских брендов, которые сейчас не играют заметной роли на рынке, появляются большие возможности. За последние три года, по оценкам Национальной палаты моды, число новых российских брендов удвоилось. "Около 90% выпускников fashion-школ во всем мире создают свои бренды, такого раньше не было. И если несколько лет назад успешные онлайн-магазины гордились тем, что представляли 200-300 брендов, то сегодня норма - это 3 тыс. брендов", - рассказывает Шумский.
При этом количество новых брендов на мировом рынке будет только расти, уверены инициаторы FashionNet. Это в первую очередь связано с технологической трансформацией, сменой потребительских моделей поведения и снижением цены входа на fashion-рынок.
Мировой рынок торговли одеждой, по данным Международной федерации одежды (International Apparel Federation), оценивается в $1,8 трлн. К 2025 году IAF ожидает его удвоение. Если к этому показателю добавить обувь и аксессуары, то цифра по объему рынка составляет более $2,5 трлн. При этом российский сегмент составляет чуть более 1,5%, из них три четверти - это импорт, отметил Шумский.
Помимо изменения в производстве и логистике, скорее всего со временем произойдет стремительный переход ретейла в онлайн.
"Сейчас классический американский бренд Ralph Lauren закрыл свой флагманский магазин Polo на Пятой авеню, за который он платил аренду $68 тыс. в день. Магазин перестал работать даже как витрина, о бизнесе и речи нет", - рассказал исполнительный президент российской Национальной палаты моды. Аудитория, которая готова покупать в Ralph Lauren теперь покупает онлайн, пояснил он.
Эта тенденция наблюдается повсеместно: ретейлеры, обремененные нагрузкой в виде больших площадей и персонала, при падении продаж не способны конкурировать с сайтом. Не говоря уже о крупных интернет-игроках, которые тоже интересуются этим рынком. Amazon, например, заявил о желании стать крупнейшим fashion-продавцом в перспективе ближайших пяти лет.
Однако и в онлайне есть свои ограничители. Одна из главных проблем онлайн-торговли одеждой сейчас - это возвраты: люди возвращают одежду и обувь, которая не подошла им по размеру. Технологии, которые уменьшают возврат одежды, уже существуют, поясняет Шумский. 3D-сканирование - одна из них. В перспективе работать это может так: человек сканирует свою 3D-модель, загружает на сайт и получает вещь, подобранную или сшитую точно по его размерам.
"В 2000 году была одна компания, которая хотела делать измерения тела, чтобы люди заказывали Armani под себя. Они собрали около $200 млн и растратили их за 3-4 месяца, летая между Нью-Йорком и Лондоном с шампанским и проводя шоу. Тогда индустрия и технологии были не готовы. Сейчас все это созрело технологически", - убежден управляющий партнер венчурного фонда Almaz Capital Александр Галицкий.
Однако для массового внедрения технологии недостаточно наличия 3D-scan-стартапа (такие стартапы есть и в Москве) и желания магазина. Перестроиться следует и производителям. Для полноценной работы системы они должны начать делиться с магазинами электронными лекалами или 3D-моделями вещей, а это уже предмет защиты интеллектуальной собственности, обращает внимание Шумский. Другой серьезный барьер - защита персональных данных.
Эксперты и власти уверены, что государство достаточно эффективно поддерживает существующую легкую промышленность. Для отрасли предусмотрены субсидии, смягченная кредитная нагрузка, компенсация ставок, говорит Шумский.
Для предприятий малого бизнеса также работают различные виды и формы государственной поддержки, в том числе и финансовая, добавляют в Минпромторге.