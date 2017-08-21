Промсвязьбанк готов финансировать застройку ЖК "Царицыно"

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Промсвязьбанк готов профинансировать застройку ЖК "Царицыно" в целях соблюдения интересов дольщиков и города в целом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"ГВСУ (строительная компания ГВСУ "Центр" - прим. ТАСС) как изначальный генподрядчик застройки ЖК "Царицыно" выкупило задолженность компании перед Промсвязьбанком и готово достроить жилищный комплекс. Промсвязьбанк как финансовый партнер готов профинансировать эту застройку в целях соблюдения интересов дольщиков и города Москвы", - сказал представитель банка.