Суд подтвердил арест до 12 октября главы компании "Настюша"

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МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Глава группы компаний "Настюша" - крупнейшего в столице хлебопрозводителя - Игорь Пинкевич арестован Тверским судом Москвы до 12 октября по подозрению в мошенничестве за задержку строительства жилых районов "Царицыно-1" и "Царицыно-2". Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.
"19 августа Тверским районным судом города Москвы вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Игоря Пинкевича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ на срок до 12 октября", - сказала она.
Ранее информацию об аресте Пинкевича ТАСС сообщили в самой компании.
Как ранее пояснили в компании, Московский комбинат хлебопродуктов "Настюша", возглавляемый Пинкевичем, является застройщиком данных жилых районов. По словам представителя компании, поводом для задержания послужила задержка строительства этих жилых районов. В компании "Настюша" прошли обыски.
"Компания брала огромные кредиты из-за взятых на себя социальных обязательств перед правительством Москвы по строительству жилого фонда. Но когда средства на строительство были найдены, ввод жилья в эксплуатацию был вновь отложен из-за затягивания чиновниками выдачи разрешительной документации", - добавил представитель компании, назвав причиной задержки строительства экономический кризис.
Помимо Пинкевича, арестованы еще несколько сотрудников.
В компании уточнили, что в суд глава "Настюши" был доставлен из больницы после перенесенного им инсульта.
По словам источника ТАСС, знакомого с ситуацией, уголовное дело по факту задержки строительства было возбуждено Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). По данным следствия, "руководством компании-застройщика ЖК "Царицыно" - Московского комбината хлебопродуктов - мошенническим путем были похищены денежные средства граждан при строительстве жилых домов в Москве по улице 6-я Радиальная". В результате обманутыми оказались более 6 тыс. граждан, сообщил ТАСС источник.
Официальными комментариями ГСУ МВД по Москве ТАСС пока располагает. Сама компания готовит обращение к бизнес-омбудсмену Борису Титову с просьбой разобраться в сложившейся ситуации.
В свою очередь обманутые дольщики организовали массовую подачу заявлений на имя главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина с требованием вмешаться в ход уголовного дела, которое было возбуждено ГСУ ГУ МВД по Москве. Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что Бастрыкин готов выслушать доводы граждан, в случае их подтверждения будут приняты соответствующие решения.
Строительство ЖК "Царицыно" началось в 2006 году с привлечением денежных средств граждан по договорам долевого участия. Застройщик ОАО "Московский комбинат хлебопродуктов" обязался сдать объект в 2012 году.
Компания "Настюша" обеспечивает до 60% рынка хлебобулочных изделий в Москве. Компании принадлежит 8 хлебозаводов, на которых работает порядка 7 тыс. человек.