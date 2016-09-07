Москомстройинвест: семь корпусов ЖК "Царицыно" в Москве готовы примерно на 85%

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Строительная готовность семи корпусов первой очереди жилого комплекса "Царицыно" (на ул. 6-я Радиальная, вл. 7) составляет около 85%. Как сообщили в среду в пресс-службе комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвеста), для ускорения темпов строительства застройщик планирует увеличить число рабочих на площадках вдвое.

"Строительная готовность наземной части корпусов первой очереди (1, 2, 3, 4, 5.2, 11, 12) составляет 85-95%, подземной - 75%. Работы ведутся низкими темпами, поэтому для завершения строительства в установленные сроки необходимо наращивать численность рабочих. На всех строящихся корпусах первой очереди в настоящее время работает 295 человек. К середине сентября численность планируется увеличить до 500 человек", - сказали в пресс-службе.

По информации застройщика, сейчас в корпусах идут общестроительные работы, остекление балконов, установка металлического ограждения по периметру кровли и балконов, гидроизоляция кровли. Лифтовое оборудование закуплено и находится на складе, к монтажу планируется приступить в сентябре. Кроме того, в высокой степени готовности находятся сети, что позволит запустить тепло во всех домах в предстоящем отопительном сезоне.

Согласно плану, корпуса 5.2 и 12 должны быть введены в эксплуатацию в декабре текущего года. Сроки окончания строительства остальных корпусов первой очереди пока не ясны. Изначально планировалось, что все они будут сданы в 2016 году. Однако еще в марте в интервью ТАСС председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев выразил сомнение в том, что данные сроки будут соблюдены, поскольку работы ведутся крайне медленно.

В конце апреля были введены в эксплуатацию корпуса 5.1 и 5.4 первой очереди ЖК "Царицыно". В настоящее время идет передача квартир дольщикам. Всего в корпусах 5.1, 5.4, 1, 2, 3, 4, 5.2, 11, 12 приобрели квартиры более 1,8 тыс. дольщиков.

Также ведется строительство второй очереди ЖК. По ней заключено более 1500 договоров долевого участия, а общая сумма привлеченных средств по двум очередям приближается к 38 млрд руб. По решению градостроительно-земельной комиссии Москвы (ГЗК) весь проект должен быть реализован к 2020 году.