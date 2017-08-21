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К достройке ЖК "Царицыно" проявил интерес новый инвестор

Экономика и бизнес
21 августа, 19:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, августа. /ТАСС

Ранее суд арестовал главу хлебокомбината "Настюша" - застройщика кварталов "Царицыно-1" и "Царицыно-2" - за задержку строительства

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МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Представители компании СК "Стратегия" (входит в ГК "Интеко") заинтересовались условиями участия в застройке жилых кварталов "Царицыно-1" и "Царицыно-2", были переговоры. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе Москомстройинвеста. Застройщиком данных кварталов является Московский комбинат хлебопродуктов "Настюша", возглавляемый Игорем Пинкевичем.

Ранее Тверской суд Москвы арестовал Пинкевича на два месяца по подозрению в мошенничестве за задержку строительства упомянутых жилых районов. 

"Компания "Стратегия", которая является "дочкой" "Интеко" заинтересовалась данным проектом [ЖК "Царицыно"], велись переговоры. Но смена девелопера возможна, только если нынешний инвестор даст свое согласие на смену", - сообщил представитель пресс-службы. По его словам, представители Москомстройинвеста пытались договориться с Пинкевичем о возможной смене инвестора, однако процесс переговоров с его стороны постоянно затягивался.
"Возможна еще процедура банкротства, но на это не согласны сами дольщики. По их мнению, это может увеличить сроки строительства", - подчеркнули в пресс-службе.

Представитель "Интеко" в разговоре с корр. ТАСС подтвердил заинтересованность компании в завершении строительства ЖК "Царицыно". "Строительная компания "Стратегия", входящая в ГК "Интеко", является подрядчиком ЖК "Царицыно-2" с 2016 года. Мы несем сейчас затраты на содержание строительной площадки, а также на аренду строительных кранов, поэтому мы, естественно, заинтересованы в завершении строительства объекта. Более того, по контракту застройщик расплачивается с СК "Стратегия" договорами долевого участия (ДДУ), а для этого эти квартиры надо построить", - пояснил представитель "Интеко".

Строительство ЖК "Царицыно" началось в 2006 году с привлечением денежных средств граждан по договорам долевого участия. Застройщик ОАО "Московский комбинат хлебопродуктов" обязался сдать объект в 2012 году. Компания "Настюша" обеспечивает до 60% рынка хлебобулочных изделий в Москве. Компании принадлежит восемь хлебозаводов, на которых работает порядка 7 тыс. человек.

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